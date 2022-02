Vestido, tacones y calcetines, los atuendos de Bad Bunny

El reggaetonero también aparece en otras tomas luciendo trajes color verde, sobre patines o a bordo de una lancha, recostado junto a una alberca con flotadores o mostrando sus músculos ante la cámara.

Hasta ahora la marca, creada por el francés Simon Porte Jacquemus a los 19 años, no ha revelado mucho más de esta campaña y ha dejado al mundo de la moda y de la música con la pregunta de qué otros atuendos se le verá lucir al cantante.

Las fotografías fueron tomadas por Tom Kneller y Zoey Radford Scott, el mes pasado en Miami. Hasta ahora la publicación cuenta con medio millón de likes en Instagram, así como comentarios de estrellas como Ricky Martin.

Bad Bunny no sólo se ha hecho famoso por su música sino también por su forma de vestir y hasta sus peinados, que han acaparado reflectores. En un video de Vogue en el que aparece junto a la famosa modelo Joan Smalls, la estrella musical compartió que desde siempre le ha gustado la moda, y su estilo para vestir fue descrito por Smalls de la siguiente manera.

"Súper dinámico, me visto como me da la gana y nadie me puede decir nada, tú representas lo que Puerto Rico es, y esa vibra, esa energía".

En su video de 2020, "Yo perreo sola", Bad Bunny causó una gran polémica debido a que en el video aparece con vestido, pechos, tacones, peluca y maquillaje. El video cuenta con más de 529 millones de vistas en Youtube.

Este martes comenzó en Ciudad de México la preventa para su concierto en el Estadio Azteca, el 9 de diciembre, para la cual había una fila virtual de 300 mil personas.

La marca Jacquemus es una de las más creativas y que se da a conocer por proponer algo diferente, como el que la abuela de Simon protagonizara sus campañas.

También ha hecho sesiones de fotos con Kendall Jenner sostenida de una cuerda y luciendo sus bolsos.