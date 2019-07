Vence prejuicios y machismo

Ciudad de México.

"Ser actriz es un regalo de la vida, que me ha permitido hacer grandes amigos como Silvia Mariscal, Macaria y Helena Rojo, entre otras". Ana Bertha Espín, primera actriz

Con 39 años de carrera histriónica, Ana Bertha Espín no se arrepiente de haber tomado la decisión de ser actriz y vencer el estigma de su juventud que señalaba a las bonitas como unas tontas.

En entrevista , en uno de los foros de una televisora ubicada en el sur de la Ciudad de México, Ana Bertha se muestra orgullosa de lo que ha logrado en su carrera, que inició en teatro en 1980, con la obra No es cordero es cordera.

"Yo enfrenté muchos prejuicios y señalamientos en contra de aquellas mujeres que aspirábamos a convertirnos en actrices, peor si se trataba de la televisión".

Al paso de los años, hoy goza del reconocimiento del gremio y del público, por lo que siente orgullosa y satisfecha de lo que ha hecho en casi cuatro décadas de trabajo como actriz dramática y de comedia en teatro, televisión y cine.

LOS TIEMPOS CAMBIAN

"Los tiempos han cambiado en esto de contar historias y qué decir, hoy en día, ser actriz, ya no es sinónimo de agravio, como lo era en mi época", añadió Ana Bertha.

Pero la actriz también recuerda que ser una mujer preparada, como egresada de la carrera de Literatura Dramática y Teatro, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), le abrió puertas, aunque el físico se volvió algo en su contra, pues se pensaba "que las bonitas eran tontas".

Ana Bertha señala también que al inicio de su carrera, percibía un machismo muy marcado en cuanto a sueldos, créditos y oportunidades para las mujeres.

La actriz, que igualmente se preparó en la Academia Andrés Soler, agregó que afortunadamente, hoy en día las cosas empiezan a cambiar y las mujeres cada vez ganan más espacios, lo cual celebra.

ROMPE REGLAS

Cuenta la actriz que estaba en un dilema, pues el paso del teatro universitario, a la pantalla chica le hacía sentir que traicionaba sus principios, aunque le atraía llegar a mayores audiencias.

Su afán por aprender, por crecer, por llevar su trabajo a más público, fue lo que la hizo decidirse a romper con las reglas y aventurarse a asumir retos con perseverancia en esa televisión que estaba cobrando mucho auge.

"Cuando llegué a la televisión, debo de reconocer que tenía muchos prejuicios, pero me liberé poco a poco de ellos y descubrí que como en todo en la vida, la preparación es el arma para superar cualquier obstáculo. Además, pensé que eso también me serviría para que me conociera más público".

Programas como Canasta de cuentos mexicanos le abrieron la puerta de la televisión, hasta que llegó la oportunidad de incursionar en los melodramas, género en el que ya cuenta con 30 participaciones.

CARRERA MAL VISTA

"Repito, no fue fácil, por los prejuicios que había sobre ser actriz, la carrera era mal vista, por ello no quise repetir mi historia con mi hijo, así que cuando dijo que quería ser futbolista, lo apoyé", señaló.

Ana Berta recuerda con orgullo y admiración hasta dónde llegó su hijo Jaime Lozano Espín, en su carrera en el futbol, su perseverancia, determinación y gran disciplina, que paradójicamente aprendió desde muy pequeño, acompañándola a ensayar, viéndola trabajar en los teatros.

"Lo llevaba a los ensayos y ahí hacía su tarea, estudiaba y algunas veces hasta se quedaba dormido. La familia también hace sacrificios en este oficio, pero al final, la recompensa la tienes al doble, porque él aprendió mucho de que con disciplina zzy perseverancia se logra todo, y yo puedo sentirme afortunada de estar vigente, con personajes que me llenan y me exigen un constante reto".

Actualmente hace en series como Vecinos, le ha dado profesionalmente una de sus mayores satisfacciones: "Yo no quería hacer Vecinos, sentía que no encajaba, y se convirtió en el proyecto de mi vida", indicó la actriz, quien en esta producción, interpreta a "Lorena", esposa de "Frankie Rivers", papel interpretado por César Bono.