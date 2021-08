Ve Reynoso ante Toronto, un escalón más para el éxito

"Estamos con estas preguntas y leyendas urbanas de que este partido es el bueno, porque si no lo gana no lo acercas al récord, que si te hacen goles no ganas un récord, que si te eliminan en Concachampions, como pasó en Haití donde tuvimos un empate en Santo Domingo y a varios les dio frío, a veces cometemos el error de separar los torneos cuando para nosotros es una temporada, nosotros pensamos semana a semana, no estamos 'vamos a cambiar el chip que esta semana es Liga y el martes en el avión cambiamos el chip' para nosotros todo suma y todo es parte de", detalló en conferencia.

En ese sentido, el DT celeste comentó que el conjunto de la MLS será un mejor sinodal para ver de qué está hecho su equipo de cara a la Liguilla, de lo que han sido otros clubes en el pasado.

"Hoy lo bueno es que es un buen entrenamiento en un ida y vuelta de lo que vamos a vivir en la Liguilla en una semana, son 180 minutos donde vamos a seguir sumando cosas ante un rival, que me parece, sin demeritar a nadie, de los mejores a los que nos hemos enfrentado estas últimas semanas.

"Toronto tiene mi mayor respeto, tiene jugadores que uno los vio como aficionado, y hoy los vas a enfrentar, como caso (Michael) Bradley y (Jozy) Altidore, que están en una parte importante de la historia norteamericana, la MLS va creciendo se está acercando a la Liga Mexicana y tenemos que enfrentarlos como rival en lo individual y lo colectivo", apuntó.

En tanto, el volante Ignacio Rivero aceptó que Cruz Azul tiene una menor desventaja por el hecho de que el compromiso se disputará en Florida y no en Toronto, la casa de su rival.