Uno a la final; el otro, adiós

En el primer episodio de esta batalla regia, los dos negociaron un empate de 1-1 en el estadio Universitario, en un juego en el que no soltaron del todo sus riendas.

Rayados parece haber sido el mejor librado del primer round, pues con un empate o un triunfo por cualquier marcador esta noche en el estadio Monterrey avanzará a la Final gracias a su mejor posición en la tabla general.

Por su parte, Tigres está obligado a ganar, sea cual sea la pizarra para dar el campanazo e instalarse en los duelos por la corona de la Liga MX.

Será nuevamente un choque de estrategias entre un Monterrey que en casa se hace fuerte, pese a que tuvo dos descalabros en el torneo, y un equipo felino que bajo el mando de Robert Dante Siboldi no ha podido ganar de gira en cuatro salidas.

Tras el 1-1 los debates en cualquier lugar de la ciudad son acerca de cómo saldrá Monterrey ante la ventaja que tiene de avanzar sólo empatando, y si Tigres se abrirá de visita a sabiendas del poderoso contragolpe de Rayados, en busca de ese triunfo obligatorio para acceder a la Final. El Clásico 131 cierra la llave Semifinal que se da por cuarta vez entre los equipos regios, con un saldo a favor de dos triunfos para Monterrey (Clausura 2003 y Apertura 2005), por una de la UANL (Clausura 2019).

Para este duelo, Tigres ha recuperado al defensa Samir Caetano y Fernando Gorriarán, quien ya vio acción el miércoles, por lo que pudiera presentar un mejor ritmo de juego; además, Luis Quiñones también podría iniciar.

Por su parte, el Monterrey cerró ayer su preparación con dudas sobre si Alfonso González pudiera ser titular o se apuesta por Jordi Cortizo o un Omar Govea, lo cual generaría un cambio en el parado 4-4-2 predilecto de Víctor Manuel Vucetich.

Aunque Monterrey es el favorito para avanzar por la mayoría, nunca se puede descartar a un equipo felino que aún conserva esencia ganadora de su época dorada, con todo y que su ícono ofensivo, André-pierre Gignac, anda con la pólvora mojada.

Hay mucha historia por escribirse en una velada que será con casa llena en el "Gigante de Acero" y en la que ya se sabe parte del final: un equipo regio peleará el título la próxima semana.

EN EL ´GIGANTE DE ACERO´ SANTANDER PITARÁ VUELTA DE SEMIFINAL

Luis Enrique Santander será el encargado de arbitrar la Semifinal regia de vuelta este sábado en el "Gigante de Acero" entre Rayados y Tigres. Será el segundo juego que Santander silbe en la presente Liguilla, después de haber arbitrado los Cuartos de Final de ida entre Santos y Monterrey, que terminó 0-0 en Torreón. El juego estuvo marcado por un polémico penal no concedido a Rayados, en los minutos finales del encuentro, situación que fue señalada ante los medios por el presidente deportivo del Monterrey, José Antonio Noriega. Mientras que a Tigres no le trae gratos recuerdos tras el penal no marcado de Jair Pereira sobre Ismael Sosa en la Final de vuelta del Clausura 2017 contra Chivas.