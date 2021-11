Van a segunda vuelta

"Chile necesita cambios, cambios en libertad, en paz y con justicia... con responsabilidad y orden", dijo el mandatario, que será reemplazado en marzo próximo por el ganador de la segunda vuelta.

Es la primera vez desde la recuperación de la democracia en 1990 en que los candidatos presidenciales favoritos están más lejos del centro político, lo que ha generado incertidumbre política y económica.

Pamela Figueroa, analista de la Universidad de Santiago, dijo a The Associated Press que el paso al balotaje de un candidato ultraderechista y de otro izquierdista se debe "a la necesidad de respuestas concretas a necesidades muy disímiles como el orden (Kast) y la demanda de abordar los derechos sociales e injusticias (Boric)".

Hace dos años un violento estallido social fue seguido de masivas protestas contra las injusticias políticas y económicas del país sudamericano, demandas que siguen vigentes.

El resultado del domingo "es una reacción al descontento con las coaliciones preponderantes en los últimos 30 años", opinó Paz Milet, académica de la Universidad de Chile.

El tercer lugar, con un 13%, fue para el ingeniero comercial populista Franco Parisi, que compitió desde Estados Unidos por redes sociales, ya que en Chile enfrenta una demanda judicial porque tiene una millonaria deuda en pensiones alimenticias de sus hijos. De momento no se ha pronunciado si apoyará a Boric o a Kast, o a ninguno.

Luego de que se publicaran los primeros resultados tras el cierre de casillas, Sebastián Sichel, un independiente que representa al oficialismo de centroderecha y que tenía un 12% de las preferencias, dijo que "tengo diferencias programáticas (con Kast), que estoy dispuesto a conversar. No quiero que gane la extrema izquierda". Yasna Provoste, la candidata de la centroizquierda y que durante la campaña fue muy crítica del programa de Boric, dijo que esperará "qué le va a ofrecer al país", a diferencia de Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista que integraba el pacto de Provoste, que exhortó a respaldar al exdirigente universitario.

Entre los chilenos, la incertidumbre era palpable al cierre de la votación. Sergio Expósito, 61 años, ingeniero químico, dijo a The Associated Press que "los extremos son malos. Creo que la gente va a votar en conciencia y a la mayoría no le gustan los extremos", mientras Antonia Alegría, 18 años, estudiante bioquímica, contó que decidió votar el domingo porque "me da miedo el avance de la ultraderecha y eso ha sido un factor para venir a votar".

Si los sondeos de días previos fueran acertados, la sucesión del presidente centroderechista Sebastián Piñera se disputaría entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. El primero, de 55 años, es un admirador de la dictadura militar (1973-1990) que fue cuatro veces diputado por un partido conservador oficialista. El segundo, de 35 años y egresado de leyes, es un exdirigente de las protestas estudiantiles de 2011.