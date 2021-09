Vacunas para viajar a EU desde noviembre

Aunque la frontera terrestre con México y Canadá permanece cerrada, excepto para cruces esenciales, los mexicanos han podido viajar a Estados Unidos presentando prueba negativa de Covid-19 realizada no más de 72 horas antes del vuelo.

Sin embargo, esto cambiará con la aplicación de las nuevas reglas, que permitirán los viajes a Estados Unidos de personas procedentes de países como Reino Unido, Brasil, India o China, hasta ahora vetados.

A partir de noviembre -no se ha precisado fecha- podrán viajar a Estados Unidos quienes hayan completado su esquema de vacunación, aunque ello no los exime de tener que presentar prueba negativa de Covid.19, realizada no más de 72 horas antes del vuelo. En su anuncio, el coordinador de la respuesta de la Casa Blanca a la pandemia de coronavirus, Jeff Ziens, dijo que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), están trabajando en las nuevas regulaciones y definir qué vacunas serán aceptadas.

SEÑALAN

Aceptadas:

Pfizer/BioNTech

AstraZeneca (de AstraZeneca/Oxford)

Janssen (J&J)

Moderna

Sinopharm (de China)

Sinovac/Coronavac (de China)