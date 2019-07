Va por Premio Imagen

Los Ángeles, California.

Pedro Almodóvar, Antonio Banderas y Jennifer López figuran entre los nominados a los Premios Imagen, galardones que reconocen los retratos positivos de los latinos en Hollywood.

La Fundación Imagen, organizadora de la ceremonia, difundió este martes la lista de nominados para su gala número 34, que tendrá lugar el próximo 10 de agosto en el Hotel Beverly Wilshire de Beverly Hills, en Los Ángeles, California.

A LA DISPUTA

Dolor y Gloria, Monsters and Men, ¡He Matado a Mi Marido! e Instant Family disputan el Premio a Mejor Película.

Pedro Almodóvar (Dolor y Gloria), Sean Anders (Instant Family) y Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men) fueron los nominados a Mejor Dirección.

OTROS CANDIDATOS

Jennifer López (Second Act) sobresale en la categoría de mejor actriz de una película, un apartado en el que también están nominadas Jasmine Cephas Jones (Monsters and Men), Isabela Moner (Instant Family) y Rosa Salazar (Alita: Battle Angel).

Por su parte, Antonio Banderas (Dolor y Gloria) encabeza el listado de candidatos a mejor actor de una película, donde figuran además Joe Camareno (Tin Holiday), Andy García (Mamma Mia! Here We Go Again) y Anthony Ramos (Monsters and Men).

Entre los nominados

Entre los nominados se encuentra Antonio Banderas encabezando el listado a Mejor Actor, por su participación en "Dolor y Gloria" bajo la dirección de Pedro Almodóvar quién ha sido nominado a Mejor Dirección por la misma película, en la que se plasma la vida de un director de cine en su ocaso, que recuerda su trayectoria vital y profesional desde su infancia, en los años 60.