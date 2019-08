Va por cambios en NFL

Nueva York, E.U.

Un día después de que Jay-Z anunciara que su empresa Roc Nation se asoció con la NFL, el ícono del rap explicó que sigue apoyando las protestas y al jugador arrodillado Colin Kaepernick, pero también está interesado en trabajar con la liga para hacer cambios sustanciales.

El galardonado con el Grammy realizó un encuentro con la prensa el miércoles en las oficinas de su empresa en Nueva York, junto con el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

A EMPRENDER ACCIONES

"Creo que hemos avanzado más allá de arrodillarnos y creo que es tiempo de emprender acciones. No quiero que la gente deje de protestar para nada. Sé que seguimos atorados en arrodillarnos porque es algo real, pero arrodillarse es una forma de protesta.", dijo el también empresario.

"Ahora que todos sabemos lo que está ocurriendo, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a detenerlo? Porque arrodillarse no se trata de un empleo, se trata de injusticia".

Jay-Z ha estado entre los más grandes defensores de Kaepernick, quien sacudió a la NFL cuando decidió ponerse de rodillas durante el himno nacional en los partidos para protestar por los asesinatos de personas negras a manos de la policía.

Algunos lo calificaron de antipatriótico, y no ha jugado para la liga desde que terminó su contrato con los 49ers, de San Francisco, en 2017.

LO CRITICAN

Este año, la NFL llegó a un acuerdo por una demanda presentada por Kaepernick y Eric Reid en la que alegaban que los propietarios de los equipos se coludieron para impedir que jugaran con la liga; Reid criticó el acuerdo de Jay-Z con la liga.

Cuando le preguntaron por qué no involucró a Kaepernick en el nuevo acuerdo entre Roc Nation y la NFL, Jay-Z dijo que tendrían que preguntárselo al jugador, ya que él simplemente no podía meterlo en algo que no hubiese aceptado.

El rapero también dijo que él y Kaepernick conversaron sobre el nuevo acuerdo, pero no dio detalles sobre lo que hablaron.

La NFL y la empresa de espectáculos y representación deportiva de Jay-Z anunció el martes la asociación para eventos de activismo social, un acuerdo que según Jay-Z había estado preparándose desde hace siete meses.

MÚSICA Y DEPORTE

La liga planea usar Roc Nation, que representa a estrellas como Rihanna, DJ Khaled y otros, como consultora y coproducir sus presentaciones de espectáculos, incluyendo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.