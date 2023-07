Van a olimpiada de mate con uniformes prestados tras robo

Con uniformes prestados tendrá que competir el equipo mexicano en la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe que se realizará en El Salvador.

En Twitter, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) denunció el robo de uniformes por parte de un conductor de Uber, sin embargo, no obtuvieron respuesta de la empresa.



"No se recuperaron los uniformes extraviados o robados en @Uber_MEX, pero olímpicos se organizaron para prestarle a sus compañeros chamarras y camisetas, así que, como siempre, va con todo nuestro equipo nacional a la XXV Olimpiada Matemáticas Centroamericana y del Caribe", indicó.



Desde el sábado 22 de julio, la OMM informó que los uniformes no llegaron a su destino, provocando la solidaridad de varias personas.

"OMM yo iré a la CIIM y de oficio soy diseñadora gráfica, para la Ibero y mi competencia puedo conectar a mi equipo que haga las playeras de todos", escribió Jessy Martínez.



"Yo soy Diseñador Gráfico y Diseñador de Modas, también con gusto puedo contribuir en lo que esté en mis manos para apoyar a los jóvenes en caso de que así lo deseen", agregó Roger Scrovscky.



A principios de julio, el equipo nacional consiguió una medalla de plata para México en la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC, por sus siglas en inglés) organizada este año por Bulgaria, en la que participaron estudiantes de secundaria y primaria de 31 países.



El 11 de julio, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), que impulsa a estudiantes interesados en la materia, anunció que se logró una medalla de oro en la 64ª edición de la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO, por sus siglas en inglés), en la que compitieron 30 equipos procedentes de diversas naciones.



"Resultado histórico, es la quinta presea dorada que se gana en esa competencia", celebró.



Además, los seleccionados mexicanos ganaron 3 medallas de plata y 2 de bronces, con lo que México se colocó en el lugar número 13 entre los países competidores, el más alto conseguido hasta ahora, puesto que en 2020 fue el lugar 45; en 2021, el 34; y en 2022, el 23.



Con estos resultados, México se ubica en el primer lugar entre países de Hispanoamérica.



Debido a los buenos resultados de los alumnos mexicanos, el País ya es reconocido entre las naciones y organizadores de las competencias internacionales como una "potencia matemática emergente". Esto pese a la falta de apoyos del Gobierno de México. Entre los integrantes de este equipo que hoy se anuncia con varias preseas están integrantes de la generación llamada "niños matemáticos", pues desde hace años han tenido que batallar para conseguir recursos para costear sus viajes a las competencias.