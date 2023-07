Darán Rayados toda la seriedad a la Leagues Cup

MONTERREY, NL

A la salida a Estados Unidos, el "Tano" dejó claro que, pese a que el certamen impide que la Liga MX transcurra con normalidad, lo tomarán como un torneo serio y buscarán ganarlo.

"Yo ya di mi opinión con respecto a esta nueva competencia, nosotros somos profesionales, de nuestra profesión tomarlo con la seriedad que se merece vestir esta playera y vamos con toda la ilusión de ir partido tras partido", comentó.





Pese a esto, el estratega prefirió no mencionar si están obligados a ganar el título, pero sí dijo que deben cumplir las expectativas.

"Es una competencia más dónde Monterrey debe estar a la altura", mencionó.





AÚN NO CUENTA CON CANALES

Por otra parte, el entrenador regio pidió ser pacientes en el tema del fichaje de Sergio Canales y no adelantarse, pues todavía está en proceso la negociación.

"No he hablado con 'Tato' hoy, sé que están en Europa tratando de cerrarlo. Es un jugador más, no puedo hablar sobre un refuerzo si no lo tengo. Si se cae el día de mañana ¿para qué voy a hablar si poco tiene sentido?", dijo.

Rayados tendrá una escala en Houston, Texas y después volará a Utah, para debutar el miércoles ante Real Salt Lake en la Leagues Cup.