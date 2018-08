"Todo lo que haga en el Mundial de Taylor va para mi papá, que le hubiera gustado ir pero no puede y como regalo de cumpleaños le voy a dar la victoria en este torneo". Saúl Soto Jr. jugador de la Kelly.

Saúl Soto Jr. disputará la Serie Mundial de Taylor, Michigan, con una dedicatoria muy especial para su papá, quien estará cumpliendo años justo el día que arranca el torneo. El patrullero derecho de la Treviño Kelly vestirá una vez más la casaca de México y quiere regalarle otra alegría a su pelotero favorito, quien sigue jugando gran pelota en la Liga Mexicana de Beisbol con los Rieleros de Aguascalientes.

Para que eso sea posible, sabe que tienen que jugar en su nivel más alto ya que se enfrentarán a selecciones de mucho respeto.

"Me siento bastante bien y la Treviño Kelly va para dar lo mejor que tiene como selección mexicana, nuestra meta es quedar en el primer lugar dando muy buenos juegos y buena pelea", comentó el chamaco reynosense.

No será la primera vez que Saúl se pone la franela verde ya que hace un año estuvo en el mundial de Williamsport. Sabe que es el sueño de muchos pero dice que solamente los que entrenan duro pueden cumplirlo.

"Gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de representar a México varias veces, pero hay algunos del equipo que irán por primera vez, y siempre les decimos que no dejen de echarle ganas porque en el esfuerzo está el éxito y todos queremos ir a un mundial, hay que aprovechar esa oportunidad que no muchos tienen", expresó el beisbolista.

Saúl ya no es un niño. No solamente le ha cambiado el tono de voz, al igual que todos sus compañeros de esa camada dorada, está embarneciendo y eso lo ha sabido aprovechar para mejorar sus juego.

"Ahora tengo más brazo y más fuerza, antes tenía muy poca fuerza pero ahora tiro más duro y bateo más duro, gracias también a todos los entrenadores, a todo el staff, gracias por apoyarnos", indicó.

Todo lo que hace dentro del terreno de juego, es gracias también a las personas que están con él fuer del mismo.

"Mi papá no está aquí en la ciudad pero siempre me ha estado apoyando, él fue quien me enseñó a jugar beisbol y siempre está al pendiente de todos mis juegos, mi mamá hace un gran sacrificio por mi al ir a todos los torneos y hacer gastos, son lo más importante", finalizó Soto Jr.

El selectivo de la Kelly estará partiendo a Michigan el próximo viernes 10 de agosto, la Serie Mundial de la categoría Junior (13-14 Años) se estará jugando del 11 al 19 de agosto.