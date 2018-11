Va Marchesín como titular ante México

Buenos Aires, Argentina.

El portero Agustín Marchesín será el titular cuando Argentina enfrente a México este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes, confirmó el técnico Lionel Scaloni, quien no se ilusiona con seguir al frente del equipo.

Previo al partido de este viernes, el estratega habló en Ezeiza, antes de viajar a Córdoba y reveló el once inicial que verá acción en el primer duelo ante el "Tri", con el portero del América de México en el arco.

Marchesín estará en la portería; Renzo Saravia, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico en la zaga, con la duda de Juan Foyth, quien sufrió un corte y en caso de no estar disponible jugará Gabriel Mercado.

En medio campo estarán Ángel Correa, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Marcos Acuña; y adelante Paulo Dybala y Lautaro Martínez, por lo que Mauro Icardi podría entrar en el complemento o jugar el segundo partido.

Por otra parte, Scaloni habló de su futuro con la selección "Albiceleste", en la que está como interino, consciente que luego de dirigir sus partidos cinco y seis volverá al equipo Sub 20, por lo que no se ilusiona con dirigir en la próxima Copa América.

"Ahora pensamos en estos partidos y el 10 de diciembre comenzaremos a pensar en la pretemporada para preparar el Sudamericano Sub 20. No me ilusiono con la Copa América, no me puedo ilusionar con algo hipotético", comentó.

Aseveró que le ilusiona el partido del viernes, donde volverá a dar oportunidad a jóvenes que son el presente y futuro de la selección, con lo cual dejó en claro que sí hay material en el equipo.

"No sé quién dijo que no hay nada. Se equivocaron: hay jugadores. Esa generación le ha dado muchísimo al equipo, jugó tres finales y merecen el reconocimiento justo, cuando terminen estos partidos (después del Mundial) habrá un abanico para elegir", afirmó.