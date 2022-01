Va filme tapatío a cines

La cinta de drama que también cuenta con las actuaciones de Isaura Espinosa, Eduardo Covarrubias, Erick Blackmer, Hania de la Vega y Frank Rodríguez sigue la historia en de Daniela, una adolescente de clase media cuya vida cambia radicalmente cuando un miembro de su familia abusa sexualmente de ella.

LA TRAMA

"Para solucionar sus problemas, Daniela decide tomar algunas acciones muy peligrosas que la cambiarán para siempre", dice la sinopsis del filme.

De acuerdo con su director, la trama alza la voz contra la violencia que experimentan las mujeres, la doble moral, el abuso sexual y el rechazo al aborto.

"Decidí hacer esta cinta de temática fuerte porque me da mucho coraje que las mujeres de Jalisco sufran violencia sexual en la calle, la oficina y en el lugar más sagrado: el hogar.

TEMAS DUROS

"A pesar de que aborda temas muy duros, el filme está tratado de una manera muy fina, no tiene cosas grotescas. Son escenas fuertes, pero nunca de mal gusto; su clasificación es B15 (para adolescentes de quince años en adelante)", dijo el también director de My First Movie (2013), en entrevista a GENTE en 2018, cuando se filmó la película.