Urgen patrocinio al deporte infantil

Río Bravo, Tam.- Con el propósito de fomentar el deporte y un sano desarrollo en los niños de Río Bravo, el licenciado Sergio Humberto Vera Reyes, director y entrenador de un equipo de futbol soccer llamado Warriors Juniors F.C. de la liga infantil de futbol soccer, hace un atento llamado a las empresas y población en general para apoyar a los niños de entre 8 y 9 años de edad, que para poder seguir compitiendo en la liga necesitan de patrocinador.

Han tocado varias puertas, pero no se les ha brindado el apoyo, asimismo pasó cuando Vera Reyes y los padres de familia, fueron a pedir la ayuda del Municipio, y a pesar de que éste se dice a favor del fomento deportivo, la respuesta fue un rotundo NO, el argumento fue que no hay presupuesto.

“Son alrededor de 16 niños los que conforman esta liga, los padres de familia junto con sus entrenadores han hecho actividades a favor de que siga este proyecto, no se han podido solventar los gastos, pues no se ha llegado a la meta. Este proyecto nace al ver que los niños no hacen deporte y se la pasan con sus juegos electrónicos, tablet y celular, y eso es preocupante, ya que no se desarrollan sanamente”, dijo Sergio Humberto.

A pesar de faltantes de recursos, este equipo ha podido jugar en torneos de ligas infantiles tanto de Reynosa como locales con muy buenos resultados, desde el año 2015 hasta ahora.

Los niños quieren seguir entrenando y jugando este deporte, por eso los padres de familia y el director Sergio Humberto Vera Reyes, piden el apoyo de las empresas y la población en general, ya que se ha visto un cambio favorable en estos infantes desde que empezaron a jugar futbol soccer, y al no haber patrocinadores tendrán que dejar de entrenar y jugar en las ligas infantiles como es el sueño de ellos.