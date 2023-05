Triste historia de aspirante a bracero

Y prosigue, "cuando eso me paso yo me desperté a los dos meses con quince días, después mi vida cambio por completo pero bendito Dios aquí andamos, la gente por acá en Rio Bravo es buena me ayudan".

Río Bravo, Tamaulipas.

"Me subí al tren y cuando iba llegando a Nueva York le dije a un camarada que me ayudara para apoyarme, entonces me caí y para mi mala suerte el tren en movimiento termino por amputarme ambas piernas hasta las rodillas", cuenta Jesus Lucas Ibarra Librado residente de la vecina ciudad de Reynosa, quien tiene dos hijos.

Se le pregunto sobre si recibe algún tipo de ayuda por parte de programas federales y dijo que, ya van varias veces que lo solicita pero no ha podido entrar al programa para discapacitados.

Se le puede ver seguido en lo que es en la parte baja de uno de los puentes peatonales por la avenida Francisco I. Madero, en donde pide y la gente le da monedas para que se ayude.