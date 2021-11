Urgen a corregir reforma eléctrica

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, vaticinó que la reforma eléctrica no llegará al Senado si en la Cámara de Diputados no le hacen cambios para matizar los excesos que contiene la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una modificación constitucional de este tipo debe estar construida de la mano de la ciudadanía y no surgir de caprichos presidenciales ni partidistas". Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD

En entrevista, el exjefe de Gobierno capitalino reconoció que la propuesta tiene cosas positivas, como la nacionalización del litio, pero otras muy negativas como la desaparición de los órganos reguladores.

"Pero, así como está yo lo que vería es que no llegaría con nosotros. (...) A mi no me parece mal de inicio lo del litio, por ejemplo. Pero, sí por supuesto, desaparecer de un plumazo órganos reguladores. Habrá que ver dónde pudiera haber excesos o, posibles mejores a la ley. Pero, no afectar ni la inversión ni la afectación que hoy se podría dar al T-MEC".

Miguel Ángel Mancera, explicó que la posición del bloque de contención es discutir ampliamente el proyecto y mejorarlo, sobre todo, eliminando aquellas aristas "filosas".

El líder de los senadores perredistas se pronunció en favor de que esta reforma se discuta en un Parlamento Abierto, en el que se escuchen las voces de expertos, especialistas, académicos, constitucionalistas y demás actores involucrados en este sector.

INCREMENTARÁ EL COSTO DE LA LUZ

La reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador implicará una subida de costos tanto para la ciudadanía como para el erario; "CFE requeriría 60 mil millones de pesos para evitar apagones", advirtió el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva.

En esa materia, sostuvo que lo que se necesita una reforma integral que contemple un plan económico para evitar un golpe a la economía de las familias mexicanas.

Presupuesto millonario

- Se requerirían 60 mil millones de pesos del erario para asegurar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumpla con su labor y evite apagones

- Estamos hablando no solo de una partida presupuestal mayor para la CFE, sino que las y los mexicanos tendrán que pagar de su propio bolsillo las consecuencias de una reforma retrógrada

- La iniciativa no contempla el impacto que un aumento de precios tendrá en la sociedad mexicana

- Lo han dicho distintos líderes mundiales en la COP26: es hora de tomar acción y dejar los discursos atrás

- La sociedad mexicana exige gobiernos locales y federal que estén comprometidos con el cuidado del medio ambiente

- En este sentido, el líder nacional del PRD aseveró que la única reforma eléctrica que aprobarán las y los legisladores perredistas será aquella enfocada en la migración a un modelo de desarrollo sostenible que contemple las necesidades y causas de la gente.

"Reforma eléctrica no llegará a Senado si diputados no la corrigen".