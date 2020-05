Urge estrategia para reactivar la economía

Es necesario que el gobierno federal escuche a las pequeñas y medianas empresas, para que se genere una estrategia que permita al país seguir activo económicamente, porque de lo contrario no habrá impuestos que recaudar para el próximo año.

Francisco Tenorio Rivera, síndico del Contribuyente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Reynosa, comentó que sería un buen apoyo posponer la declaración anual y del ISR, correspondientes a este año, para que los Gobiernos Estatales, también sacrifiquen un poco de su presupuesto, ya que ante la pandemia del Covid-19 está generando problemas económicos y desempleo.

"Para que haya una reducción de impuestos por este año, se sabe que las empresas grandes también los pagos funcionales se hacen en base al año anterior pero este año no ha habido los ingresos, han bajado en un 40 por ciento, 50 por ciento anualmente, si tenemos pagos en base al año anterior, no sería equitativo que estemos pagando esas cantidades", dijo.

Otra opción es la baja en las tasas del coeficiente con el que se están calculando los pagos, una reducción de acuerdo a la realidad que se está viviendo y la declaración anual ya se pueden pedir facilidades de pago a grandes y pequeños, una opción el año que entra.

"Sería un buen apoyo entre comillas está bien porque estamos hablando de un pago del ISR del 30 por ciento, sería poco, pero es un apoyo", recalcó.

Señaló que, si no se da lo que se está pidiendo, sería bueno que el Gobierno Federal, haga algún plan de acuerdo a sus posibilidades, ya que las empresas están batallando.

"La idea es que el pueblo no sufra las consecuencias, si la economía se destroza, el país completo se va, tenemos que cuidar que haya dinero en el bolsillo para que la economía se siga moviendo y si no le inyectas no va haber impuestos que recaudar, es una cadenita, se tiene que echar gasolina al motor que es la gente, los trabajadores y empresas, para que se siga moviendo, ya que de lo contrario no habrá recaudación de impuestos en un futuro inmediato", expresó el síndico del contribuyente de Canacintra.