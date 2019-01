Una dupla de sangre por el Vince Lombardi

Atlanta, E.U.

Pase lo que pase, no será un domingo cualquiera para los gemelos McCourty. Devin y Jason están a un partido de terminar su primera temporada jugando para el mismo equipo. También podría ser la última.

Mientras Jason vive la cara dulce de la moneda, al experimentar su primer viaje al Super Bowl, Devin —un veterano con cinco apariciones en el gran juego— dejó en la mesa su retiro si los Patriots consiguen el triunfo en el Mercedes Benz Stadium

"No lo sé con seguridad. Pero sí lo veo... Si podemos ganar este juego, ganar con mi hermano [Jason], no sé qué otra cosa podría hacer para superar eso. Así que estoy tratando de asegurarme de disfrutar esta temporada y estos últimos días con estos muchachos", declaró Devin.

Los McCourty se convertirán en la primera pareja de hermanos en disputar el mismo Super Bowl. Durante la temporada baja y luego de formar parte de los bochornosos Browns de 2017, que se convirtieron en el segundo equipo en la historia de la NFL en terminar sin victoria en 16 partidos, Jason fue transferido a Nueva Inglaterra, para reencontrarse con su hermano, al que vio coronarse en las ediciones XLIX y LI del Super Bowl.

"No puedes imaginar estas cosas seguido. No había manera de creer. Cuando terminó la temporada pasada, que mi mente pensara ´el próximo año voy a estar en el Super Bowl´, es imposible, no puedes imaginar esas cosas", dijo Jason, quien había escuchado sobre la locura de la semana del "gran juego", pero nada que se acerque al sueño dorado que vive como jugador.