Una amiga y una llamada; así De Mauleón entrevistó a Rosario Robles

De Mauleón relató a Loret como fue que una amiga de la exsecretaria de Sedesol le hizo saber que Rosario Robles podría ponerse en contacto con él este domingo para un entrevista siete u ocho minutos y "a las cuatro de la tarde me llamó y para mi sorpresa logramos platicar cosa de media hora".

También recordó que previamente, en la primera entrevista que tuvo con la exfuncionaria, ella hablaba de que el proyecto de 2006 (el caso de los videoescándalos) AMLO no se lo había perdonado y Robles mencionó que el presidente no admite otra forma de relación más que la sumisión.

"El presidente López Obrador es un persona que no admite otra forma de relación más que la sumisión con quienes tiene a su alrededor y quien no se somete a esa forma de relación inmediatamente es su enemigo", contó De Mauleón que fue lo que Robles le mencionó.

Relató que, a decir de Robles, a partir de ese momento la tiene arrastrando y "a partir de que López Obrador llegó a la presidencia, parecía que el destino de Rosario Robles estaba echado".

Así, el columnista de EL UNIVERSAL consideró que con el caso de Rosario Robles se ponen en entredicho las propuestas y promesas del actual gobierno sobre el combate a la corrupción "porque no se ha logrado probar absolutamente nada y en la 'Estafa Maestra' [Robles] es la única encarcelada".

Al ser cuestionado por Carlos Loret sobre si cree en la inocencia de Rosario Robles en el caso de la "Estafa Maestra", De Mauleón argumentó que "no se trata de un asunto de creencias sino que es deber de la Fiscalía probar a los mexicanos las pruebas contundentes del delito que se cometió".

Del mismo modo, consideró que se está dejando de lado lo jurídico en el asunto y se deja solo lo político "yo no conozco el expediente, no conozco las carpetas, solamente he visto lo que todos que dos años y medio después no se ha visto nada firme (en el caso) y eso habla de una injusticia en la aplicación de la justicia. Si es culpable indudablemente tiene que pagar".

El periodista rememoró como, previo a la entrevista de este domingo con la exfuncionaria, realizó trámites cuando Robles cumplió un año en prisión, para charlar con ella en el reclusorio de Santa Marta Acatitla en la Ciudad de México, y en dos ocasiones le negaron verla ya estando en el penal de mujeres.

Mencionó que cuando finalmente logró entrevistar a Robles por primera vez hablaron de la sorpresa que le representó ser encarcelada, cuando ella se presentó ante las autoridades para una audiencia, pues ella estaba acusada de omisión "delito que no ameritaba prisión preventiva".

En ese entonces la sorprendió que el juez, sobrino de Dolores Padierna, la encarceló alegando la falsificación de una licencia, que Robles argumentó le fabricó, pues no era la que ella presentó y que no volvió a tener contacto con ella, "hasta que llegó la noticia que había ganado un amparo y probablemente iba a salir (de prisión) y me acerqué a amigos de ella para pedir si podía hablar con ella, en el momento que saliera".

Sin embargo, el jueves pasado a pesar de haber obtenido un amparo para solicitar seguir su proceso en prisión domiciliaria, el juez Ganther Alejandro Villar se la negó alegando un alto riesgo de fuga.

Finalmente al ser cuestionado sobre por qué Rosario Robles sigue presa, De Mauleón dijo ver en el asunto una aplicación selectiva de la justicia y venganza política por el hecho de que le hayan propuesto que involucrar a Peña Nieto y a Vadegaray en esto, que lleve más de dos años en prisión y no haya pruebas sólidas en su contra.

"El hecho de que ella hubiera regresado de un viaje para presentarse a su audiencia, el hecho de que le hayan encontrado dos mil pesos y [eso] haya bastado para mantenerla en la cárcel, lo cual habla del ejercicio de una venganza política y del ejercicio de una justicia selectiva". finalizó el periodista.