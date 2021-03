Un romance fugaz que dejó herencia: Isela Vega y Alberto Vázquez

En 2020, Vázquez declaró al programa de televisión Ventaneando que nunca quiso a Isela y que su hijo había sido un error, por lo que esas declaraciones causaron mucha controversia.

"Tuve un hijo con ella nada más, pero eso pasó de noche, nunca la quise así como para hablar de ella, ni estuve super enamorado de ella tampoco", dijo Vázquez al programa conducido por Pati Chapoy.

Fue el propio Arturo, hoy de 57 años, quien posteriormente afirmó que luego de esa entrevista su papá le dijo personalmente: "´tú sabes que no es cierto".

El 9 de marzo Vega falleció tras padecer cáncer y se llevó consigo la verdad acerca de aquel tórrido romance, del que pocas veces hablaron, pero que dejó legado.

Durante una conferencia de prensa en 2014 Vázquez aseguró que guardaba rencor hacia quien fuera una de las primeras mujeres mexicanas en posar para la revista Playboy, por no haberle permitido disfrutar la infancia del pequeño Arturo, a quien se acercó cuando él ya era mayor de edad.

"Isela me lo quitó, nunca me dejo verlo, eso es lo único que me cae mal de ella, que me quitó la parte más bonita de un niño, que es su niñez, la parte más hermosa", dijo. "Ahora me doy cuenta que me lo quitó de una manera muy gacha porque fue la parte más bonita que pude tener con mi hijo y no lo tuve hasta que tuvo 18 y además llegó echándome bronca porque su mamá no sé qué... yo no le quise ya contestar porque había vivido con la mamá y sabrá Dios qué le habrá dicho, pero ahora que ya creció ya entiende mejor las cosas", aseguró el cantante.

Herencia musical

Arturo Vázquez, por su parte, heredó el talento de ambos y el amor por el arte. De hecho vivió por seis años en Estados Unidos mientras estudiaba historia del arte y decidió dedicarse a la música. Durante la década de los ochenta fue cantante, interpretando éxitos como "Ángela", "Noches de rock y tristeza" y "Preciosa". También participó en el OTI de 1985 cantando "Y creo que voy a llorar".

Además fue parte de 25 proyectos de televisión y nueve películas, entre ellas "La niña de los hoyitos", de Rubén Galindo "Gloria" de Christian Keller, antes de alejarse del mundo del espectáculo.

Tras la muerte de su madre, Arturo afirmó que su padre estaba siendo su gran apoyo, mientras que Vázquez dijo estar muy dolido por el sufrimiento de Arturo.

"Sé que es la ley de vida que despidamos a nuestros padres primero, pero también sé que no es nada fácil vivir estas cosas, le pido a Dios y al tiempo que son los únicos encargados de hacernos cicatrizar estas heridas tan dolorosas", escribió el intérprete de "Maracas" para despedir a su examor y apoyar a su querido hijo.

Isela Vega y Alberto Vázquez.