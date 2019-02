Tumban en el pleno petición de Altamira

No me digan que es por caridad que la empresa va a poner los puentes sin ningún beneficio para equis o ye persona . José Ciro Hernández Arteaga, diputado local por el Distrito XVIII

Cd. Victoria, Tam.- Las comisiones unidas de Estudios Legislativos y Asuntos Municipales aprobaron el dictamen para conceder a la empresala construcción de puentes peatonales en el municipio de Altamira, así como su operación para colocación de anuncios publicitarios en los mismos, pero dicho dictamen fue rechazado por mayoría en el pleno este miércoles en el

El dictamen fue rechazado con 18 votos en contra, 10 a favor y 3 abstenciones.

Desde la tribuna, el diputado local por el Distrito XVIII, José Ciro Hernández Arteaga, dijo: "no me digan que es por caridad que la empresa va a poner los puentes sin ningún beneficio para equis o ye persona, no creo que les haya hablado san Francisco de Asís para interceder para este tipo de obras".

El regidor del Partido Acción Nacional recordó al pleno legislativo que en la administración municipal altamirense de 2008 a 2010 se construyó un puente peatonal con recursos propios del Ayuntamiento.

"Costó un millón 300 mil pesos al Ayuntamiento, en ese entonces Altamira tenía 600 millones de presupuesto y se hizo ese puente; ahorita tiene mil cien millones de pesos de presupuesto y no podemos construir un puente, dos, tres o cuatro, claro que se puede, ¿por qué concesionarlos?", cuestionó, "a parte a 15 años y encima de ellos darles el que está para poner publicidad".

El dictamen fue presentado por la diputada presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Brenda Georgina Cárdenas Thomae, quien señaló que el objetivo era por la seguridad de los ciudadanos altamirenses. "Obvio que una de las tareas primordiales de un legislador es salvaguardar la integridad de las personas", apuntó Hernández Arteaga.

El diputado altamirense cuestionó a la alcaldesa de ese municipio, Alma Laura Amparán, la cual pertenece a su mismo partido político, porqué durante los dos años de su primera administración no construyó un solo puente con recursos municipales y porqué tras su reelección para un segundo período decidió ceder la operación de estos a particulares, considerando que en esto podría existir algún tipo de conflicto de interés.