Transporta Pandora y Flans a sus fans a los 80

Las que sorprendieron por su condición física fueron Ilse y Mimí, quienes durante su primer bloque de tres canciones "Giovanni Amore", "Él no es un Rocky" y "Alma Gemela" no dejaron de saltar, bailar y contagiar su máxima energía al público, mismos que la recibieron con gran alegría al permanecer de pie y aplaudiendo desde sus lugares.

"Si nos ven que nos falta el aire es la emoción", dijo Mimí.

"Es un privilegio, no lo esperábamos, estamos rodeadas de la gente que nos quiere, que son ustedes", agregó la también conductora.

A lo largo de la noche, intercambiaron formación sobre el escenario, en pirámide, cuadrado, en línea horizontal, vertical; todas lucieron en cada momento, así como sus vestuarios los cuales se caracterizaron por ser negros con detalles plateados y dorados.

Luego de algunos éxitos, las anfitrionas agradecieron a los presentes por su asistencia y tomaron unos minutos para mencionar a las celebridades presentes dentro del público como Odin Dupeyrón, Fernanda Familiar, Paulina Mercado, Luz María Zetina, Benny Ibarra, Héctor Suárez Gomís, Susana Zabaleta, ésta última recientemente en la polémica tras haber insultado a un reportero en una conferencia de prensa.

Durante las más de tres horas del show, el quinteto homenajeó a artistas como Emmanuel con "Tengo mucho que aprender de ti", "Insoportablemente bella"; Juan Gabriel con "Debo hacerlo", "Caray", "Querida"; Marisela con "Sin él" y la sorpresa de la noche fue Yuri quien acompañó a las cantantes en el tema "La maldita primavera".

"Quiero decirles a ustedes cinco que, estas personas que estamos aquí hemos venido a homenajearlas, a decirles que ustedes son un icono en la música de este país", comentó la veracruzana.

Las más divertidas fueron Ilse y Mimí, ellas armaron su fiesta y hasta se bajaron del escenario para convivir con sus fans mientras entonaban los temas "A cada paso" y "Hoy por ti, mañana por mí"; la primera pasó sobre las butacas hasta casi la mitad del recinto, la segunda ocupó los pasillos para llegar un poco más lejos.

"Me he enamorado de un fan", "Sólo él y yo", "Bazar", "Adiós amor", "Ay amor", "Finge que no", "Tímido" fueron parte del setlist.

Previo a concluir la presentación que celebra sus más de tres décadas de trayectoria, interpretaron la canción "Desde la trinchera".

"Mandemos luz, oremos por la paz", dijo Mayte.

El show finalizó con éxitos como "Cómo te va mi amor", "No controles" y "Las mil y una noches".