Transmiten realidad del Holocausto con música

McAllen, Tx.

Relatando el sufrimiento de sus propios abuelos que fueron sobrevivientes del Holocausto, el Dr. Michael Gertsen dice que se sumergió en algunos recuerdos dolorosos para sacar a la luz la realización de la obra.

Los estudiantes de música de South Texas College transmitieron la realidad del Holocausto a través de la presentación de "Odio, esperanza y curación: Explorando el Holocausto a través de la música" de la autoría del Dr. Gertsen para los niños en las escuelas del valle.

Una subvención de la Comisión de Holocausto y Genocidio de Texas permitió a Gersten, junto con la facultad de música de STC, realizar el trabajo.

El resultado es un intento de sumergir al público en la emoción humana de la trágica historia del Holocausto.

De acuerdo con Gersten, los músicos que interpretaron la pieza aprovecharon la oportunidad para permitir a los estudiantes alejarse con una mayor comprensión de la responsabilidad que todos tienen en la prevención de actos de odio contra todas las personas.

"Mis abuelos fueron sobrevivientes del holocausto, así que esto es muy personal", dijo Gersten. "Hay demasiados ejemplos en la historia del mundo donde personas inocentes sufren a causa del odio; odio por la religión de alguien, su raza o simplemente por quiénes son. Este es un ejemplo específico en la historia donde esto sucedió".

La presentación, que incluye una película original con una banda sonora en vivo interpretada por la facultad de música de STC y un artista invitado de Nueva York, se presentó a los estudiantes de la Escuela Preparatoria Sharyland, PSJA Memorial, la PSJA Southwest e IDEA College Prep McAllen.

La subvención, junto con fondos de contrapartida del departamento de música de STC, permitió que STC hiciera la presentación sin costo para las escuelas.

Hate, Hope, and Healing: Exploring the Holocaust Through Music, es una presentación inmersiva y emotiva que sigue las experiencias de tres hombres y mujeres que sobrevivieron a las atrocidades cometidas por la Alemania nazi y sus colaboradores durante el Holocausto.

La presentación multimedia incluye entrevistas de sobrevivientes con fotos de archivo y video. A Bisl Klezmer realizó la banda sonora en vivo.

A Bisl Klezmer es el nombre del grupo especializado en música judía tradicional compuesta por los músicos Melanie Haskins y Mike y Meredith Gersten. El profesor de STC Patrick Hopkins también actuó.

"Lo que todos deberíamos sacar de esto, espero, es que realmente escuchen estas historias y no pienses en ellas como fechas y nombres en los libros de texto, sino como cosas reales que le sucedieron a personas reales", dijo Gersten. "Espero que recuerden estas historias mientras viven sus vidas y piensen: qué puedo hacer para asegurarme de que algo así no vuelva a suceder".