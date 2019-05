Trampolín a la muerte

Tampico, Tam.

Iniciada su construcción en 1979 bajo la administración federal de José López Portillo, e inaugurado en octubre de 1988 por Miguel de la Madrid Hurtado, con un costo de construcción de 140 mil millones de viejos pesos, el majestuoso Puente Tampico ha sido el enlace carretero entre Veracruz y Tamaulipas, pero también hacia la puerta del suicidio.

Tiene una longitud de 1,543 metros, 18 de ancho con una altura de 60 metros en su parte media desde el espejo de agua.

Justo en la inauguración de esta magna obra, también fue escenario del primer suicidio, esto el 17 de octubre de 1988. Desde ahí se enmarcó como un verdadero trampolín de la muerte, teniendo como testigo mudo el Río Pánuco; aunque en otras ocasiones, los suicidas, en su mayoría hombres, han caído en piso firme.

En sus 30 años de existencia los reportes oficiales, de acuerdo a Protección Civil de Tampico, llegan a poco más de 50 suicidios; tan sólo en 2018 se registraron cuatro muertes; dos mujeres, una de 35 años y la otra de 50 años de edad, así como dos hombres, con edades de entre 28 y 38 años.

También hubo intentos de suicidios, en los que elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas y Gendarmería Nacional han logrado intervenir y frustrar el intento. El 10 de abril del 2018 un joven identificado como Jesús "N" fue rescatado de la puerta del suicidio por los elementos policiacos.

Meses después otro hombre, pero de 29 años de edad con de nombre Miguel Ángel "N" fue rescatado por Policías de la Fuerza Civil de Veracruz.

Pero también una mujer de nombre María de 32 años de edad trató de lanzarse el 27 de marzo, pero no iba sola. Intentaba arrastrar con ella a su hija de dos años y un bebé de 11 meses que traía en brazos. El motivo; una crisis severa de nervios.

Por fortuna elementos de la Policía Estatal lograron nuevamente frustrar lo que hubiese sido un espantoso hecho.

El 9 de marzo del 2018, una mujer de 53 años de edad intentó quitarse la vida en el lado norte del puente; padecía una severa crisis por situaciones económicas. Policías Estatales de Tamaulipas lograron rescatarla.

POR QUÉ SE SUICIDAN

Los impulsos que orillan al suicidio se producen más en temporada de fuerte calor e intenso frío dijo Eva Laura Castilleja Rodríguez, psicóloga de la zona conurbada.

Mencionó que los suicidios tienen sus épocas, "entrando la primavera, en donde pareciera que todo florece, en donde hay cambios, pero la persona dice –yo no estoy cambiando, sigo con mis pensamientos negativos, sigo con mi pesimismo, sigo con esa sensación de que la vida no tiene ningún sentido- esos son momentos en que la gente dice, -continuó o no en esta vida- ".

Indicó que hay dos estaciones del año en donde se presenta un alto índice de suicidios; en invierno y entrando la temporada primaveral.

Explicó que el suicidio es un fenómeno multifactorial, en el que no se puede achacar a una determinada variable en el que las personas tengan ideación suicida, intentos suicidas o que sea un suicidio consumado.

Estos tres factores son ocasionados por problemáticas personales a nivel existencial, problemáticas a nivel familiar que no se han superado, situación de conflicto, económico, así como cuestiones de relación de pareja o bien situaciones a nivel social, como es el caso de la inseguridad, el estrés que esto genera.

Explicó que con normalidad los suicidas ven rebasados todos los recursos que tienen para solucionar una situación de problema.

"Si no buscan ayuda, la persona se encapsula en su propia problemática y es cuando el impulso suicida, en determinado momento aparece", citó.

No descartó que las personas también se quiten la vida por trasfondos neurofisiológicos, en donde exista una depresión o bien trastornos de personalidad o de tipo de psiquiátrico.

Refirió que se dan casos en que el suicida arrastra a su familia, en especial a sus hijos menores de edad, que no pueden protegerse.

NO QUERÍA SABER DE MÍ

"María", una mujer de 33 años de edad que en el 2018 intentó quitarse la vida al lanzarse del Puente Tampico junto a sus hijos de 11 meses y dos años platicó el momento de crisis que vivió y porqué tomó la determinación de terminar con sus días de existencia y la de sus hijos.

Es una mujer abandonada por su pareja y padre de sus hijos, "se fue con otra mujer... Eso no es todo. No les da para comer a sus hijos. Tengo que salir a trabajar pero son mucha las deudas que tengo. No aguantaba más", narró con lágrimas en los ojos en su pequeña vivienda ubicada en la colonia Tamaulipas de Tampico.

"Se me hizo muy difícil... Salí a caminar con mis hijos. Nos sentamos en una plaza y después de varios minutos o casi una hora, no sé. Como sintiéndome arrastrada caminé al Puente Tampico. Estando arriba, en lo más alto, yo ya no sabía nada. Estaba como drogada. No quería vivir y no quería que mis hijos sufrieran".

"De pronto llegó un policía en moto y me empezó a hablar mientras mis hijos estaban callados. Pensaban que los había llevado a pasear".

"Es espantoso, muy feo sentir que no quieres vivir más. Llegó otra moto con otro policía y una patrulla. Yo estaba trabada, no quería saber nada y no lo sabía".

"Cada que escuchaba que alguien se quiso aventar o que se aventó, sufría mucho... Es muy difícil para mí pensar qué hubiera pasado", dijo y agregó "intento no ver nada sobre el puente, pero supe que estaban colocando mensajes. Me da mucho gusto... Y que esté funcionando".

Este intento sucedió el 27 de marzo del 2018, en donde pretendía lanzarse junto a sus hijos hacia el espejo de agua del río Pánuco; les esperaba una muerte segura.

María fue trasladada a las oficinas de la Policía Estatal frente al parque Méndez, allí, se contactó a los familiares quienes fueron por ella. María y su familia buscaron el apoyo psicológico y no volvió a intentar terminar con los días de su existencia.

Mortífero

-Su propósito fue unir a Veracruz y Tamaulipas, pero también ha separado vidas del mundo terrenal, al ser un lugar común para cometer suicidio.

-50 suicidios han ocurrido en 30 años; en su inauguración, el primer caso.

-60 metros tiene de altura en su parte más elevada, sobre el Río Pánuco.

RACHA. En sus 30 años, el Puente Tampico ha registrado al menos 50 suicidios.

CAUSAS. Depresión por la situación económica es una de las principales causas.

Buscan prevenirlos

A inicio del 2019, en una campaña denominada "Aunque No Te Conozco Pienso En Ti" implementada por el activista social y cultural de la zona Edgar de la Cruz y un grupo de activistas, colocaron mensajes en el barandal del puente Tampico para evitar más suicidios; en este año no ha habido registro de más casos.

Colocan los mensajes impresos en hojas de papel bond, adherido con engrudo incitando a que no escapen por la puerta falsa.

"Que triste sería que cuando todo se arregle tu ya no estés", es uno de la decena de mensajes que se colocan.

Edgar de la Cruz refiere que la campaña nace con la intención de evitar la muerte lanzándose desde el Puente Tampico, "Confía en que todo pasará y regresará a la normalidad", otro de los mensajes que colocan.

EMOTIVOS. Cuando los arrancan o se deterioran, los activistas acuden a colocar más mensajes.