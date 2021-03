Toman militares aduanas

Ni en Tamaulipas, ni en el país vamos a permitir la corrupción. Quien traicione a la patria va a recibir castigo... el Gobierno de México no va a tolerar que algunos intenten coludirse en perjuicio de los mexicanos". Horacio Duarte Olivares, Administrador General de Aduanas

El Programa de Modernización e Infraestructura Aduanera y la entrega de nombramientos a subadministradores de aduanas en la región fronteriza del país, establece que las labores de apoyo a los subadministradores han sido asignados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina Armada de México que por decreto presidencial tendrán a su cargo la administración operativa de las aduanas, instalaciones bajo control y vigilancia, así como el seguimiento administrativo.

Desde la Aduana de Nuevo Laredo, acompañado de autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, Custom and Border Protection (CBP) y Cónsules, el Administrador General de Aduanas comentó que está trabajando de manera coordinada con autoridades de Estados Unidos para combatir el llamado huachicol técnico.

"Combatir el tráfico de hidrocarburos en la frontera, forma parte de la encomienda que hoy reciben los administradores de las aduanas. Lo haremos coordinadamente con las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, nos conviene a las dos economías que en las Aduanas de Tamaulipas se deje de traficar con combustibles", afirmó el funcionario en gira de trabajo por las aduanas fronterizas.

Tras participar la entrega de nombramientos, Duarte Olivares sentenció: "Ni en Tamaulipas, ni en el país vamos a permitir la corrupción. Quien traicione a la patria va a recibir castigo".

Aseveró que no habrá marcha atrás en la lucha anticorrupción y advirtió que quien traicione a la patria va a recibir castigo.

"Que quede claro que ni en Tamaulipas, ni en el resto del país vamos a permitir la corrupción. El Gobierno de México no va a tolerar que algunos intenten coludirse en perjuicio de los mexicanos, las cosas ya cambiaron: No es propaganda, es convicción. Nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, es una doctrina verdadera, es calidad moral y actuamos con congruencia".

LOS NOMBRAMIENTOS

En este evento, se expidieron reconocimientos y nombramientos a nuevos subadministradores de Aduanas en la zona norte:

Erick Omar Salinas Flores como subadministrador del Puente internacional Benito Juárez-Hidalgo en Reynosa, Marcos Marín Vásquez, subadministrador del puente internacional Anzaldúas-Mission.

Felipe Martínez Roque, subadministrador del puente internacional Rio Bravo-Donna, Claudio de Jesús Pérez y Pérez subadministrador del puente internacional "Las Flores" en Nuevo Progreso e Idelfonso Lopez Galarza subadministrador del puente internacional "Nuevo Amanecer" en Matamoros.

LOS MANDOS EN REYNOSA

Pablo Muñoz Ramírez

Administrador de la Aduana de Reynosa

Claudio Pérez Pérez

Subadministrador Puente Internacional ´´Las Flores´´

Felipe Martínez Roque

Subadministrador Puente Internacional ´´Río Bravo-Donna´´

Idelfonso López Galarza

Subadministrador Puente Internacional Puente Internacional ´´Nuevo Amanecer´´

Eric Salinas Flores

Subadministrador Puente Internacional ´´Reynosa-Hidalgo´´

Marcos Marín Vázquez

Subadministrador Puente Internacional ´´Anzaldúas´´ Reynosa-Mission