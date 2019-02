Toman clases en domicilio particular. Retrógrada actitud de director

Ahora las clases las tenemos que impartir en mi casa, desde que ya no se nos permitió el acceso al plantel, y lo hacemos con mucho gusto aunque mi domicilio no es grande los acomodamos a como se pueda de la mejor manera posible . Liseth de la Cerda Smeer, Maestra voluntaria

Obligados por las circunstancias y por retrógrada actitud de director escolar, jóvenes y personas adultas con deseos de superación que buscan terminar la primaria o secundaria a través del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), reciben clases en domicilio particular, ante la postura del director de la escuela secundaria general número 92 doctor Rodolfo Torre Cantú quien literalmente los echó del plantel en donde se impartían las clases regularmente.

Río Bravo, Tam.-

Por declaraciones vertidas en su momento por la maestra Liseth de la Cerda Smeer, quien imparte la enseñanza a los cursantes, sin motivo alguno el director de la noche a la mañana les comunicó que ya no les prestaría más una de las aulas, exponiendo argumentos un tanto infantiles pasando a afectar a decenas de residentes de los fraccionamientos Azteca y Satélite que son en su mayoría gente que trabaja con ánimos de superación personal buscando con ello una mejor calidad de vida, y en ese tenor la profesora manifestó.

"Ahora las clases las tenemos que impartir en mi casa, desde que ya no se nos permitió el acceso al plantel, y lo hacemos con mucho gusto aunque mi domicilio no es grande los acomodamos a como se pueda de la mejor manera posible".

Y es que resulta que el director de nombre Carlos poco después de que llegó primero corrió a los de Manos Juntas que ahí brindaban consulta médicas y clases de taller a las personas apoyados por grupo de americanos, y finalmente no se le escaparon los del ITEA quienes finalmente también quedaron fuera de las instalaciones.

Agregó que los "peros" que argumenta del por que ya no quiso que ahí se dieran las clases a quienes esperan terminar al primaria o secundaria no tienen sustento, ya que para empezar siempre han tratado de hacer las cosas lo mejor posible, por lo que no les queda esperar haber si interviene la Secretaría de Educación Pública (SEP), y nuevamente se les permite que continúen las clases en una de las aulas y no en casa particular como hasta el momento, ya que se se brindan 3 veces a la semana, los lunes y jueves en horario de las 15:00 a las 17:00 y los sábados de las 10:00 a las 12:00 horas.

