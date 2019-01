Todo un éxito

Uno de los principales objetivos del Parque Cultural Reynosa es ser una plataforma que promueva la cultura y el arte en nuestra ciudad y el pasado viernes 25 de enero no fue la excepción con la presentación de la Noreste Big Band, agrupación conformada por músicos de varios estados de la república mexicana, que los une su amor por la música y su pasión por el jazz.

Este ensamble está formado por jóvenes amantes del jazz que fueron convocados por Fernando Moreno, Director y arreglista e Iván Alcalá, baterista y gestor del proyecto, los cuales son de Matamoros y Reynosa respectivamente con el objetivo de promover el jazz en la ciudad de Reynosa.

Desde su inicio el Parque Cultural ha presentado conciertos de este tipo atrayendo cada vez a más público y esta ocasión se vieron los resultados al tener un teatro lleno de público de todas las edades los cuales fueron testigos del trabajo realizado por este grupo de jóvenes los cuales presentaron un repertorio que fue desde Take The a Train, de Duke Elliton, Just Friends de Jhon Klenner, Fly Me to The Moon de Bart Howard, por mencionar algunas de las melodías con las que deleitaron al público que abarroto el Teatro Experimental del Parque Cultural Reynosa, la noche del pasado viernes.

SUMA DE ESFUERZOS

Con este tipo de eventos esperamos que cada vez más público se acerque a las actividades culturales del Parque Cultural Reynosa y EL MAÑANA DE REYNOSA en su afán en apoyar y difundir los eventos culturales de esta frontera, se suma dando a conocer estas participaciones artísticas, sus gestores y promotores.

NORESTE BIG BAND

SAXOFONES

>Miguel Cisneros / Alto 1

>Catherine Azua / Alto 2

>Caleb Calera Martínez / Tenor 1

>Carlos Betanazos / Tenor 2

>Jesús Pilla Bello / Barítono

TROMBONES

>Gerardo Sebastián Rivera / Trombón 1

>Ricardo Martínez Vázquez / Trombón 2

>Mario Hernández / Trombón 3

>Jorge Abelardo Pineda / Trombón 4

TROMPETAS

>Ricardo Uresti / Trompeta 1

>Junior Maldonado / Trompeta 2

SECCIÓN RÍTMICA

>Iván Alcalá / Batería

>Sofía Leal / Contrabajo

>Omar Vázquez / Guitarra

>Luis Vivas / Piano

VOZ

>Mónica Camarillo

DIRECTOR Y PIANO

>Fernando Moreno "Ferruko"

RECINTO LLENO. A la hora del concierto el Teatro Experimental del PCR lució a su máxima capacidad.

GRANDES TALENTOS. Organizadores, músicos y directores al frente hicieron posible el perito total de esta presentación.