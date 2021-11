Tocará John Corabi, ex vocalista de Mötley Crüe, en Guadalajara, Jalisco este fin de semana

SET LIST DE LUJO

Aunque la estrella de rock se limitó a revelar algunas de las canciones que interpretará, aseguró que algunas pertenecen a su paso por agrupaciones como Union, The Scream, The Dead Daisies y por supuesto, Mötley Crüe, a la que se unió en 1992 y con la que grabó el álbum homónimo de la banda en 1994, y el EP Quaternary en el mismo año.

A sus 62 años de edad, Corabi continúa con vasta energía para continuar en la música, de hecho, este 2021 lanzó el sencillo "Cosi Bella (So Beautiful)", con su proyecto en solitario.

"Recientemente unos fans me escribieron y se quejaron de la forma en que me veo (con melena canosa). Pero me estoy haciendo mayor, soy humano como todos los demás, así que dejaré que mi cabello sea natural. La música es lo más importante para mí.

"La edad es solo un número, siempre que pueda cantar y tocar con confianza, y estar en una forma razonablemente buena y saludable, voy a ofrecer conciertos", compartió.

YA GIRÓ POR EL PAÍS

La visita del también guitarrista en México, donde ya ofreció conciertos en ciudades como León, Puerto Vallarta, Querétaro y Monterrey, la realiza antes de la salida de su libro Horseshoes & Hand Grenades, que ofrecerá un vistazo muy personal sobre su vida.

El concierto unplugged de Corabi en Guadalajara se llevará a cabo este sábado en el Club DMT , el evento, que también incluirá bandas invitadas como Anything But Human, Wild Side (banda tributo a Mötley Crüe), Fear of the Blade (banda tributo a Iron Maiden) y AVN Hard Rock.