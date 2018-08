Toca al alcalde electo ratificar o no petición de ´Chuchín´ sobre alumbrado

Cd. Victoria, Tam.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alejandro Etienne Llano, consideró que el alcalde electo de Matamoros, Mario López Hernández, es quien debe de ratificar o no la petición del edil saliente de suscribir un contrato de Asociación Público Privada por 12 años para la modernización del alumbrado público.

"De entrada me parece que es un proyecto de una administración que está a días de terminar, de la mayor prudencia me parece que la administración entrante deba ratificarlo si desea continuar con ese buen proyecto o no", estimó.

El 15 de agosto se presentó ante el Congreso local una iniciativa de Decreto de parte del alcalde de Matamoros, Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, en la cual se pide esa autorización al Legislativo.

Según la iniciativa de Decreto este contrato tendría una duración de 144 meses, es decir 12 años, por el cual se pagarían mensualidades de 7 millones 348 mil 884 pesos para sumar al final, con incrementos y ajustes anuales, la cantidad de un mil 577 millones 521 mil 840 pesos, lapso que comprende a cuatro administraciones municipales entre 2018 y 2030.

"Esto va a generar un conflicto que a la larga puede devenir en demandas ante tribunales, responsabilidades que no es deseable", apuntó el representante priísta.