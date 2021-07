Toca a sobrina de sólo 5 años

Los hechos ocurrieron a las 11:00 horas de ayer, en la colonia Los Almendros.

Noticia Relacionada Gran Bretaña supera 100.000 muertes por coronavirus

Como Adolfo M. T. de 28 años, fue identificado el presunto responsable.

Este fue acusado por su hermana de haberlo sorprendido realizando tocamientos obscenos a su menor hija, por lo que llamó a las autoridades para denunciarlo.

La mujer pidió a las uniformados que se lo llevaran preso y que le dieran 36 horas de arresto.

Por su parte el acusado negó los cargos que su hermana le puso y señaló que hizo todo esto porque esta semana no le dio para el gasto de la comida de la casa.

“Yo no le hice nada a mi sobrina, a mí se me hace que mi hermana hizo esto porque no le di para el gasto de la semana”, dijo el detenido.

El hombre quedó a disposición del juez calificador en turno por alterar el orden porque su hermana no puso queja formal en su contra.