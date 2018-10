Tiroteo en un bar de San Pedro: 1 muerto

Un ataque a balazos, registrado la madrugada de ayer afuera de un antro de San Pedro, dejó muerto al chofer de un empresario restaurantero, a este herido y también a otro chofer lesionado.

La alerta de riesgo, con que resurgió la violencia en negocios de dicha ciudad metropolitana, trascendió a las 3:20 horas en el antro "Strana", en Calzada del Valle y Río Caura, de la Colonia Del Valle.

Testigos dijeron a agentes ministeriales, que en el exterior del local quedó acribillado el chofer, únicamente identificado como Jesús, quien presentaba tres impactos de bala.

Asimismo, sufrió una herida en el glúteo derecho el empresario restaurantero, Mauricio González, patrón del fallecido.

Otro lesionado en el ataque resultó ser Érick N., chofer del también empresario, Arturo Sáenz, quien al igual que su esposa resultaron ilesos.

Los lesionados fueron llevados a un hospital privado.

Según reportes extraoficiales, escaparon además de morir el ex conductor de televisión, Alfonso "Poncho" de Nigris y su conyugue, Marcela Mistral, ex presentadora del clima, quienes al parecer eran anfitriones de una fiesta allí.

Los testigos no descartaron, que el ataque hubiera sido fallidamente dirigido contra De Nigris, quién borró de su red social Instagram, videos de la reunión, que fueron filtrados luego en diversas cuentas de Twitter.

Presuntamente, tres parejas salían del antro, cuando pistoleros les dispararon.

Los agresores escaparon en un vehículo, junto a cómplices, pese a la vigilancia sectorizada en San Pedro y enlazada a un sistema de cámaras de vigilancia.

Más tarde, "Poncho" de Nigris sólo desmintió en su cuenta oficial de Twitter, versiones iniciales de que el chofer fallecido hubiera trabajado para él, pero no hizo referencia al tiroteo.

"Todo en paz no inventen cosas que no son, nunca he tenido chofer y mucho menos escolta, gracias a todos por preocuparse. Bendiciones!", escribió.