Tienen perra pelea

La muerte de un perro fue lo que desató el pleito, que no parece tener fin, entre Bárbara de Regil y Gala Montes, pues ambas actrices se tiran a matar en redes sociales y no se ve la posibilidad de que exista un final feliz.

Lamentablemente su perrhija Nala murió, así lo dio a conocer la actriz de "Rosario Tijeras", explicó que había sido envenenada después de que se comió el veneno para rata que su fumigador dejó a su alcance, algo que ella consideró una "irresponsabilidad".

Los mensajes de consuelo por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar, y con una historia en Instagram en donde se podía ver a Bárbara llorando agradeció por todo el apoyo.

Entre las lectoras de lo sucedido a De Regil se encontraba la actriz Gala Montes, quien no le pareció la forma en que estaba tratando la muerte de su perrita, porque señaló que estaba lucrando con una tragedia y por ello de manera sarcástica le hizo un comentario.

"Ahora compra otro", fue lo que escribió Montes y que fue tomado por los internautas no como un sarcasmo, sino como una falta de insensibilidad y un comentario muy lamentable y desconsiderado.

Ante esto, Bárbara no se quedó callada y de manera contundente replicó: "No entiendo tu comentario. Un perrito no es un mueble que cambias, así como así".

Pero Montes le respondió diciendo que realmente no quería a su mascota, porque de lo contrario nunca la hubiera dejado sola cuando se iba de viaje a Los Ángeles y hubiera prestado más atención a sus cuidados.

La guerra de comentarios empezó entre las actrices y sus respectivos seguidores que defendían cada una de sus posturas

"Y para la gente que le cuesta ver un video de alguien llorando...acostúmbrense al mundo real, llevo llorando 2 días y creo que ese es el tema con las redes: todo es color de rosa (y eso a la gente le gusta) y cuando ves algo real te cuesta creerlo. No todo es lindo. También tenemos momentos fuertes. Supongo que es parte de la vida, aunque me cueste mucho aceptarlo", escribió en una publicación De Regil.

Los ataques contra Gala continuaron y la hicieron estallar hasta el punto que expresó que no le importaba si la cancelaban y se arrepentía de haber opinado por todo el circo que se armó.