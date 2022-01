Tiene Guillermo del Toro guion que se desarrolla en CDMX

"Tengo un guion que me ha costado mucho trabajo, lo tengo es de hace como diez años. Tengo el primer acto, el segundo medio claro y sé a donde va hacia el final. Sí quiero regresar a filmar a México, me gustaría hacer este guion concretamente, qué pasa en la Ciudad de México, por cierto.

"El origen de todo es algo que escuché en una conversación y me pareció tremendo; una vez más no sería de terror, no es policiaco, pero sería un drama real en tres partes. Si lo logro resolver nos lanzamos porque sí me gustaría muchísimo porque lo que más extraño es escribir diálogos en español", contó al caricaturista Trino, quien condujo la plática.

Del Toro también compartió que le gustaría continuar por el cine negro, género que define a El Callejón de las Almas Perdidas, que estrenó este jueves en México, pero recordó que su trabajo próximo es Pinocho, que será lanzada en diciembre de 2022 por Netflix, y del cual ya se estrenó un teaser este mes.

"Yo quería debutar con el cine negro al mismo tiempo que quería hacer cine de terror. El cine negro, sobre todo el de Roberto Gavaldón, me parece cercano de cierta forma al cine de terror, en momentos por la luz que es heredada del expresionismo alemán, pero por otro lado tiene un peso muy interesante a nivel moral o de parábola, es un cine que me atrajo desde muy chico", comentó.

El ganador del Premio de la Academia a Mejor Director adelantó que, después de Pinocho, se vienen de vuelta los monstruos, aunque no entró más en detalles.

"Ahorita Pinocho nos lleva hasta final de este año y la que sigue (el proyecto con monstruos) nos lleva por lo menos un año. En los siguientes dos años tengo esos proyectos y además tengo una serie que se llama El Gabinete de Curiosidades", apuntó.

Aunado a ello, el jalisciense dijo que tiene otro trabajo junto con su pareja Kim Morgan, aunque no dio más detalles. Ella, precisamente, fue coguionista en su más reciente película que también estará disponible en versión blanco y negro en la Cineteca Nacional (CDMX) y en Cineteca FICG.

El encuentro entre Del Toro y Trino también trajo recuerdos de la infancia de ambos. Además, el cineasta señaló algunas referencias locales en la película, por ejemplo, la de una mujer araña que aparece en la feria donde se desarrolla la historia de la nueva cinta, pues la vio alguna vez con su hermano Federico en un carnaval en Chapala.