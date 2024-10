Cómo funciona AP VoteCast: Cuentan la historia detrás de resultados electorales

Miembros del personal de The Associated Press Television Network trabajan en el centro de control de la oficina en Washington.

Cuando se trata de entender las elecciones, no se trata sólo de quién ganó y quién perdió. Para explicar lo que realmente ocurrió, es importante entender quién votó y cómo, qué les importaba y cómo se sentían respecto a los temas importantes a los que se enfrenta el país.

En The Associated Press, AP VoteCast es una herramienta clave para responder a esas preguntas, ya que explica las coaliciones de votantes que eligieron al presidente, determinaron el control del Congreso y decidieron las iniciativas electorales a nivel estatal.

Lanzada en 2018, AP VoteCast es una amplia encuesta de votantes y no votantes que pretende contar la historia detrás de los resultados electorales. Realizada para AP y Fox News por el AP-NORC Center for Public Affairs Research, es una instantánea detallada del electorado estadounidense que ayuda a explicar quién votó, quién no votó, qué temas les preocupan, qué opinan de los candidatos y por qué votaron como lo hicieron, o por qué no votaron.

¿Qué es una encuesta a boca de urna y en qué se diferencia de AP VoteCast?

Aunque tiene un propósito similar, AP VoteCast no es una encuesta a boca de urna.

Las encuestas a boca de urna tradicionales, incluida la que lleva a cabo un consorcio de cadenas de noticias en Estados Unidos, se basan en gran medida en entrevistas en persona con los votantes realizadas fuera de centros de votación seleccionados después de que hayan votado, complementadas con una encuesta telefónica para llegar a los que votaron por correo. Antes de AP VoteCast, la AP trabajaba con otras importantes organizaciones de noticias para realizar encuestas a boca de urna el día de las elecciones.

AP VoteCast se creó en parte para reflejar los importantes cambios que se han producido a lo largo de los años en la forma de votar de la gente, que ha pasado de un mundo en el que la mayoría de la gente votaba presentándose en las urnas el día de las elecciones a otro en el que un número cada vez mayor vota antes del día de las elecciones.

En 1972, por ejemplo, alrededor del 95% de los votantes del país votaron en persona el día de las elecciones. Desde entonces, el número de los que votan antes del día de las elecciones ha crecido constantemente, especialmente en las últimas elecciones. En 2018, aproximadamente 4 de cada 10 votantes emitieron su voto antes de las elecciones generales de noviembre. En 2020, durante la pandemia de coronavirus, la cifra se disparó a aproximadamente 7 de cada 10. En las elecciones de mitad de mandato de 2022, cerca de la mitad de los votantes emitieron su voto antes del día de las elecciones.

AP VoteCast capta las opiniones de los votantes —tanto si votan en persona el día de las elecciones como con semanas de antelación— empezando a entrevistar a los votantes registrados varios días antes de la jornada electoral. Estas entrevistas concluyen al cierre de las urnas en cada estado. Las entrevistas se realizan en inglés y español, según sea necesario.