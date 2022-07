Trasplantan corazones de cerdo a 2 personas

Los experimentos anunciados el martes se producen después de un intento histórico pero fallido a principios de este año de usar el corazón de un cerdo para salvar a un hombre moribundo de Maryland, una especie de ensayo antes de que los científicos vuelvan a intentarlo en la vida.

Entre las lecciones: La práctica con el difunto es importante.

"Aprendimos tanto del primero que el segundo es mucho mejor", dijo el Dr. Nader Moazami, quien dirigió las operaciones en NYU Langone Health. "Te quedas ahí asombrado" cuando el corazón de un cerdo comienza a latir en un cuerpo humano.

Esta vez, el equipo de Moazami imitó cómo se realizan rutinariamente los trasplantes de corazón. Una vez el mes pasado y una vez la semana pasada, los investigadores viajaron a una instalación que albergaba cerdos genéticamente modificados, extrajeron los corazones necesarios, los pusieron en hielo y los llevaron cientos de millas de regreso a Nueva York.

Usaron nuevos métodos especiales para detectar cualquier virus animal preocupante antes de coser el corazón en el pecho de cada receptor fallecido: un veterano de Vietnam de Pensilvania con un largo historial de enfermedades cardíacas y una mujer de Nueva York que se había beneficiado de un trasplante anteriormente en vida.

Luego vinieron tres días de pruebas más intensas de lo que los pacientes vivos podían tolerar, incluidas biopsias frecuentes del órgano, antes de que los médicos desconectaran el soporte vital.

En esta foto proporcionada por NYU Langone Health, los cirujanos preparan un corazón de cerdo modificado genéticamente para trasplantarlo a un donante recientemente fallecido en NYU Langone Health el miércoles 6 de julio en Nueva York.

MODIFICACIÓN GENÉTICA

Los trasplantes de animal a humano, lo que los científicos llaman xenotrasplante, se han intentado durante décadas sin éxito, ya que el sistema inmunológico de las personas atacaba casi instantáneamente el tejido extraño. Ahora, los cerdos están siendo modificados genéticamente para que sus órganos sean más parecidos a los humanos, lo que aumenta la esperanza de que algún día puedan ayudar a llenar la escasez de órganos donados. Más de 100,000 personas están en la lista de espera nacional para un trasplante, la mayoría de ellos pacientes renales, y miles mueren cada año antes de que llegue su turno.

El intento más ambicioso hasta ahora se produjo en enero, cuando los médicos del Centro Médico de la Universidad de Maryland trasplantaron un corazón de cerdo a un moribundo de 57 años. David Bennett sobrevivió durante dos meses, evidencia de que el xenotrasplante era al menos posible. Pero las pruebas iniciales no detectaron que el órgano albergaba un virus animal. Todavía no se sabe qué causó que el nuevo corazón de Bennett fallara y si ese virus desempeñó algún papel, informaron recientemente los investigadores de Maryland en el New England Journal of Medicine.

Meses antes, el equipo de la Universidad de Nueva York y los investigadores de la Universidad de Alabama en Birmingham estaban probando por separado trasplantes de riñón de cerdo en los fallecidos, personas que habían donado sus cuerpos para la ciencia.

Los recientes experimentos cardíacos de la NYU se sumarán a la evidencia a medida que la FDA decida si permite estudios formales en pacientes vivos.

UNA SITUACIÓN ÚNICA

Pero el Dr. Robert Montgomery de NYU Langone, un cirujano de trasplante de riñón que recibió su propio trasplante de corazón, dijo que continuar con los experimentos cuidadosos en los fallecidos es fundamental para descubrir los mejores métodos "en un entorno donde la vida de una persona no está en juego".

"Esta no es una situación única. Serán años de aprender lo que es importante y lo que no es importante para que esto funcione", dijo Montgomery, quien tiene una lista de casi 50 personas que han llamado desesperadas para ofrecerse como voluntarias para un trasplante de riñón de cerdo.

La FDA no ha señalado qué tan pronto podría decidir si permite tales estudios. En una reciente reunión pública de dos días, los asesores científicos de la agencia dijeron que era hora de intentarlo a pesar de la larga lista de preguntas. Incluyen la mejor manera de modificar los cerdos, ya que varias compañías de biotecnología, incluida Revivicor, que suministró los órganos de la Universidad de Nueva York, están buscando diferentes opciones.

Ni siquiera está claro qué órgano probar primero en un ensayo clínico. Si falla un riñón de cerdo, el paciente siempre puede sobrevivir con diálisis. Sin embargo, algunos de los asesores de la FDA dijeron que comenzar con el corazón podría ser mejor. Los experimentos con riñones de cerdo en humanos fallecidos mostraron que los órganos producían orina. Pero aún se desconoce si los riñones de cerdo hacen otro trabajo importante, procesar medicamentos, de la misma manera que lo hacen los riñones humanos.

PREPARAN A VOLUNTARIOS

La Administración de Drogas y Alimentos ya está considerando si permitir que un pequeño número de estadounidenses que necesitan un nuevo órgano se ofrezcan como voluntarios para estudios rigurosos de corazones o riñones de cerdo. NYU Langone se encuentra entre los tres centros de trasplantes que planifican ensayos, y tiene prevista una reunión con la FDA en agosto para analizar los requisitos.

Las pruebas en los fallecidos podrían ayudar a afinar cómo se diseñan los primeros ensayos en los vivos, dijo el Dr. David Klassen de la Red Unida para el Intercambio de Órganos, que supervisa el sistema de trasplantes del país.

"Sirven como una especie de trampolín importante", dijo Klassen, quien se pregunta si los investigadores podrían considerar el seguimiento de los órganos durante una semana más o menos en un cuerpo donado en lugar de solo tres días.

Uno de los beneficiarios fallecidos, Lawrence Kelly, había sufrido una enfermedad cardíaca durante la mayor parte de su vida y "estaría muy feliz de saber cuánto ayudará su contribución a esta investigación a personas como él" en el futuro, dijo su compañera de mucho tiempo, Alice Michael. reporteros el martes.