Incendio en tienda de bicicletas: 4 muertos

NUEVA YORK, NY

Un incendio en una tienda de bicicletas eléctricas de la ciudad de Nueva York se extendió rápidamente a los apartamentos del piso superior y mató a cuatro personas la madrugada del martes en el último incendio mortal relacionado con la explosión de baterías de iones de litio.

El incendio, reportado poco después de la medianoche, ocurrió en una tienda que fue citada el verano pasado por violaciones de seguridad relacionadas con el almacenamiento y la carga de baterías, dijeron las autoridades. Los investigadores determinaron que fue un accidente causado por una batería de iones de litio, que puede sobrecalentarse mientras se carga y explotar en una llama intensamente caliente, dijeron los bomberos.

Una pila de bicicletas, scooters y otros escombros quemados yacían en la acera frente a la tienda, HQ E-Bike Repair, que estaba en la planta baja de un edificio de seis pisos en el barrio chino de Manhattan.

En lo que va del año, ha habido más de 100 incendios y 13 muertes relacionadas con explosiones de baterías en la ciudad, dijo la comisionada de Bomberos, Laura Kavanagh.

"Había una gran cantidad de baterías y bicicletas eléctricas", dijo Kavanagh en una conferencia de prensa matutina. "Esta ubicación es conocida por el departamento de bomberos. Hemos escrito violaciones en este lugar antes y hemos llevado a cabo la aplicación en este lugar antes".

Dos hombres y dos mujeres murieron en el incendio del martes. Otras dos mujeres fueron hospitalizadas en estado crítico, dijeron las autoridades. Un bombero resultó con heridas leves.

El Jefe de Bomberos Daniel Flynn dijo que el taller fue inspeccionado en agosto pasado y luego citado por violaciones de seguridad relacionadas con la carga de la batería, la cantidad de baterías en el sitio y el sistema eléctrico. La tienda fue multada con $1,600. Las autoridades recientemente inspeccionaron la tienda y encontraron que había muchas baterías allí, pero ninguna de ellas estaba siendo cargada en ese momento, dijo.

Un hombre que dijo ser el dueño de la tienda de bicicletas le dijo a The Associated Press que hizo sus controles habituales en la tienda antes de irse el lunes por la noche. Negó que se estuvieran cargando baterías de bicicletas eléctricas.

"La tienda ha estado allí durante seis años. Compruebo antes de irme todas las noches", dijo el hombre, quien habló en mandarín en una entrevista telefónica y solo dio su apellido, Liu. "Revisé anoche, apagué la energía además de las del monitor y la puerta automática".

Y agregó: "Recibí una llamada de un vecino... y me contó sobre el incendio. Fui a mi tienda pero no pude acercarme cuando estaban trabajando en el fuego. Vi mucho humo. Mi tienda se ha ido. He estado trabajando gratis durante años".

Liu dijo que estaba en la estación de policía esperando para hablar con los oficiales el martes por la mañana.

El incendio sobresaltó al vecindario en medio de la noche.

"Un amigo mío entró y gritó ´hay un incendio al lado´", dijo Belal Alayah, residente del vecindario, a WABC-TV. "Salgo. Veo las llamas tan calientes que atraviesan la puerta de metal. Sabía que era la tienda de bicicletas, así que llamé al departamento de bomberos. Pero el fuego se hizo cada vez más grande y les tomó un tiempo detener el fuego".

Las bicicletas eléctricas se han convertido en formas populares, que no funcionan con gasolina, de hacer entregas, viajar y deslizarse por una ciudad que ha promovido el ciclismo en las últimas décadas. Muchos funcionan con baterías de iones de litio, a las que se ha culpado de numerosos incendios .

El mes pasado, la batería de una bicicleta eléctrica provocó un incendio en un edificio de apartamentos en la sección Washington Heights de Manhattan, matando a cuatro personas, incluida una mujer de 94 años, dijeron las autoridades. En abril, en la sección de Queens, dos niños murieron en un incendio atribuido a la batería de una bicicleta eléctrica. Otro incendio en Manhattan en noviembre que hirió a más de tres docenas de personas fue causado por el mal funcionamiento de la batería de una bicicleta eléctrica, dijeron las autoridades.

El año pasado en la ciudad, cerca de 200 incendios y seis muertes estuvieron relacionados con dichas baterías, con una niña de 8 años y una niña de 5 años entre los que murieron en incendios relacionados con baterías de scooters. Los bomberos han emitido repetidamente advertencias y consejos de seguridad, y la ciudad aprobó nuevas regulaciones este año destinadas a prevenir incendios en baterías.

"Así que nos gustaría enfatizar hoy algo que hemos estado diciendo una y otra vez... también es muy, muy importante correr la voz sobre lo increíblemente peligroso que es esto", dijo Kavanagh. "Este escenario exacto donde hay una tienda de bicicletas eléctricas en el primer piso y residencias arriba y el volumen de fuego creado por estas baterías de iones de litio es increíblemente mortal".

Las baterías de iones de litio pueden incendiarse porque contienen una solución de electrolito inflamable que permite que fluya la corriente eléctrica, dicen los expertos. Muchos incendios se han relacionado con este tipo de baterías en computadoras portátiles, teléfonos celulares y otros artículos.