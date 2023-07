Gustaría a Hugo ser DT del Real Madrid

MADRID, España

El mexicano Hugo Sánchez aseguró que le gustaría volver a entrenar y que en caso específico del Real Madrid está en la mejor disposición de ayudar si sale Carlo Ancelotti.

"Mis hijas ya están en la universidad y mi mujer me dio el visto bueno al cumplir como padre. Lo que más me gustaba era jugar y después dirigir; y si no, ser analista, que es en lo que estoy. Quiero ser director técnico para estar en mi ambiente y con el Real Madrid estoy en la mejor disposición de ayudar", dijo "Hugol" durante la presentación de "Legends", el museo de reliquias futbolísticas inaugurado recientemente en el centro de Madrid.