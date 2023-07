Era prevenible muerte de la niña

El relato público detallado de la CBP sobre el tiempo que la niña estuvo bajo custodia no aborda directamente el requisito de los exámenes cada cinco días.





McALLEN, Texas

Un inspector designado por la corte dijo en enero que los niños migrantes en aislamiento médico en centros de detención migratoria podrían ser pasados por alto cuando las estaciones de la Patrulla Fronteriza están demasiado llenas, una advertencia emitida cinco meses antes de que una niña de 8 años con una afección cardiaca muriera bajo custodia durante un periodo inusualmente ocupado en la misma región de Texas que él inspeccionó.

El doctor Paul H. Wise, profesor de pediatría en la Universidad de Stanford, declaró que la muerte de la niña panameña Anadith Danay Reyes Álvarez era "prevenible", durante una entrevista realizada esta semana mientras estaba en Rio Grande Valley, en Texas, para investigar las circunstancias.

"Cuando un niño esté enfermo, particularmente aquellos con problemas crónicos, no se debe dudar en derivarlos a hospitales locales, preferiblemente un hospital infantil o con buenas capacidades pediátricas", dijo Wise a The Associated Press.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) reconoció que el personal médico vio a la niña al menos tres veces el día que murió —se quejaba de vómitos, dolor de estómago y sufrió lo que parecía ser una convulsión— antes de que la llevaran a un hospital. La CBP no respondió a una solicitud de comentarios sobre el informe de enero de Wise ni sobre sus últimos señalamientos.

Wise escribió un extenso informe en enero sobre las condiciones de custodia de la Patrulla Fronteriza para niños en Rio Grande Valley y El Paso, Texas, que brindó evaluaciones satisfactorias en muchos aspectos, pero también señaló serias preocupaciones. El año pasado, un juez federal le pidió que examinara las condiciones de custodia en las dos regiones como parte de un acuerdo judicial de 1997 para garantizar un trato seguro a los niños migrantes.

Wise planea presentar pronto un informe sobre la muerte de la niña el 17 de mayo, quien falleció en su noveno día bajo custodia luego de ser trasladada a una estación en Harlingen, Texas, con su familia después de que le diagnosticaran influenza. La agencia limita la custodia a 72 horas, según su propia política.

Si bien aún no se conocen sus hallazgos —Wise se negó a comentarlos_, algunas de sus advertencias anteriores pueden resurgir.

Wise expresó previamente su preocupación por el hacinamiento de niños en aislamiento médico. Su informe de enero cuenta cómo "un equipo médico" en El Paso era responsable de 125 pacientes enfermos, un número que "supera con creces" las capacidades del equipo.

La Patrulla Fronteriza también batalló para cumplir con el requisito de realizar evaluaciones médicas periódicas de los niños cuando llegaban en familias y estaban en estaciones abarrotadas, señaló Wise en enero.

"La evaluación médica repetida cada 5 días es más importante cuando las familias están detenidas durante períodos prolongados en condiciones de hacinamiento", escribió.

"Sin embargo, debido a otras demandas importantes del personal médico disponible, este protocolo médico parece tener una prioridad relativamente baja bajo estas condiciones".

Wise también expresó su preocupación por las condiciones crónicas que no se detectan y que la "información médica relevante" se desconoce o no se comparte entre el personal.

El relato público relativamente detallado de la CBP sobre el tiempo que la niña estuvo bajo custodia no aborda directamente el requisito de los exámenes cada cinco días o cuán llena estaba la estación de Harlingen cuando ella estuvo allí.

Las responsabilidades del gobierno para la atención médica de los niños están claramente definidas en el acuerdo actualizado recientemente para los sectores de El Paso y Rio Grande Valley. "El CBP activará de inmediato el sistema 911 o remitirá a los menores al sistema de salud local cuando sea apropiado para su evaluación y tratamiento. Además, la CBP derivará a los menores con problemas médicos urgentes o emergentes al sistema de salud local", estipula el acuerdo.

Durante su visita, Wise entrevistó a la madre de Anadith, Mabel Álvarez Benedicks, quien le dijo a la AP que los agentes ignoraron repetidamente las súplicas de hospitalizar a su hija porque sentía dolor en los huesos, se le dificultaba respirar y no podía caminar.

REVISIÓN MÉDICA A LOS DETENIDOS

Los agentes dijeron que el diagnóstico de influenza de su hija no requería atención hospitalaria, indicó Benedicks. Sabían que la niña tenía antecedentes de problemas cardiacos, pero le indicaron que regresara si se desmayaba, dijo la madre.

Troy Miller, comisionado interino de la CBP, ordenó desde entonces una revisión de todos los detenidos con salud frágil para garantizar un tiempo limitado bajo custodia migratoria. Wise dijo que habló con funcionarios federales, incluido el personal médico, para transmitir las preocupaciones sobre su reciente visita.

"Tengo suficiente información en este momento para hacer recomendaciones urgentes a la CBP (al Departamento de Seguridad Nacional) y al tribunal. Y esto se centrará en las medidas que se deben tomar, en mi opinión, para garantizar que no ocurran muertes prevenibles de niños bajo custodia de la CBP", dijo el inspector.