Crea Texas nuevo delito

AUSTIN, Texas

Texas aprueba una ley estatal para detener y expulsar inmigrantes indocumentados: ¿puede hacerlo?

La iniciativa, que en varias ocasiones ha sido rechazada por falta de votos entre los republicanos, otorgaría poderes extraordinarios a las policías locales para detener a extranjeros sobre quienes exista sospecha que ingresaron ilegalmente al estado desde el extranjero.

Se trata de la iniciativa más dura en su tipo en Estados Unidos.

Después de más de nueve horas de debate, la Cámara de Representantes de Texas aprobó dos controvertidos proyectos de ley fronterizos, incluido el SB3, que asigna US$ 1.500 millones para construir un muro fronterizo, y el SB4, que crea un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente a Texas, otorgando a las autoridades el poder de arrestar y otorgar a los jueces la posibilidad de emitir órdenes para expulsar a los infractores a México.

La SB3 y la SB4 se introdujeron la semana pasada después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunciara una cuarta sesión legislativa especial centrada en la seguridad fronteriza y la educación. El Senado de Texas suspendió sus reglas para hacer pasar rápidamente la SB4 a través de la cámara en cuestión de días.

Texas volvió a desplegar una barrera para disuadir a los inmigrantes sin permiso federal. Esta vez es en la frontera de Nuevo México.

La SB3 asigna alrededor de US$ 1.500 millones para la construcción, mantenimiento y operación de un muro fronterizo. Los contribuyentes de Texas pagarían entre US$ 20 y US$ 30 millones por milla de muro fronterizo, según la discusión de los legisladores.

La SB4 fue aprobada sin enmiendas, por lo que se dirige al escritorio de Abbott. La SB3 fue aprobada con una enmienda, por lo que regresa al Senado de Texas.

La ACLU de Texas condenó la aprobación de los proyectos de ley fronterizos.

"Los políticos de Texas han impulsado algunos de los proyectos de ley antiinmigrantes más radicales jamás aprobados por cualquier estado", dijo el martes Oni K. Blair, director ejecutivo de la ACLU de Texas.

"Esta legislación está completamente fuera de contacto con nuestros valores y quiénes aspiramos a ser como tejanos".

El Proyecto de Ley Senatorial 3 asignaría $1,540 millones para barreras fronterizas y para pagar a los policías estatales que patrullan Colony Ridge, un desarrollo de viviendas cerca de Houston que, según publicaciones de extrema derecha, es un imán para inmigrantes indocumentados, según publicaciones de Tribuna y CNN

Durante el debate del martes en la Cámara, los legisladores adoptaron una enmienda a la SB 3 presentada por la representante estatal Tracy King , demócrata por Uvalde, que permitiría que parte del dinero se use para ayudar a la policía y los gobiernos locales a hacer cumplir el nuevo delito estatal propuesto en el Senado.

DISCRIMINACIÓN RACIAL DE LATINOS

Los críticos dicen que la SB4 podría costar a los condados millones de dólares en costos de cárcel y llevar a la discriminación racial de los latinos en el estado. Los miembros demócratas de la Cámara se opusieron al proyecto de ley, argumentando que es inconstitucional y excede los poderes del gobierno federal.

Un republicano de Texas también está preocupado por la constitucionalidad del proyecto de ley. El senador Brian Birdwell, autor de la versión anterior de la SB4, expresó su oposición al proyecto de ley en el pleno del Senado la semana pasada. Dijo que Texas estaba sentando un "terrible precedente" al "invalidar nuestra obediencia y fidelidad a nuestra Constitución", que especifica que "todo el poder y la responsabilidad en materia de inmigración se delega al gobierno federal". Birdwell votó en contra del proyecto de ley, pero sus compañeros republicanos aprobaron la medida de todos modos.