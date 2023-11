Autoriza FAA a SpaceX lanzamiento del Starship

BOCA CHICA, Texas

SpaceX recibió el visto bueno de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) para lanzar el cohete Starship en un segundo vuelo de prueba este próximo viernes 17 de noviembre.

El Juez del Condado de Cameron, Eddie Treviño, Jr., ordenó el cierre temporal de acceso a la playa Boca Chica como también a la Carretera Estatal 4 desde la FM 1419 (Oklahoma Ave.) debido a las actividades anticipadas de pruebas para el SpaceX. Si este cierre se utiliza para la actividad de vuelo, es bajo Licencia Numero VOL 23-129.

"Ordene el cierre de la playa Boca Chica y la Carretera Estatal 4 con el propósito de proteger la salud y seguridad pública durante las actividades de prueba de SpaceX el 17 de Noviembre del 2023, entre las 12:00 a.m. hora central hasta las 2:00 p.m., del mismo día y en forma alternativa el 18 de Noviembre del 2023, o el 19 de Noviembre, 2023, de 12:00 a.m. hora central hasta las 2:00 p.m. del mismo día. Si SpaceX no completa sus actividades de prueba de lanzamiento el 17 de Noviembre del 2023, entonces SpaceX usara la fecha alternativa de lanzamiento de prueba," declaro Treviño.

La agencia concedió este miércoles a SpaceX una licencia de lanzamiento para el cohete de nueva generación de la empresa, después de que un primer intento de lanzamiento en abril terminará en una explosión.

SpaceX apunta a realizar otro vuelo de prueba de su megacohete el viernes después de obtener la aprobación final de los reguladores federales.

El primer lanzamiento de Starship terminó en una explosión minutos después de despegar del sur de Texas en abril.

Después de que el sistema de autodestrucción hiciera estallar el cohete sobre el Golfo de México, SpaceX realizó docenas de mejoras en el cohete de casi 400 pies (121 metros) y en la plataforma de lanzamiento, que terminó con un gran cráter debajo.

La FAA determinó que SpaceX cumplió con todos los requisitos de seguridad, medio ambiente, políticas y responsabilidad financiera.