Rastrean a infractores de la ley: Amplía el DPS control de tránsito hasta Año Nuevo

Por: Edelia Hernández

Diciembre 30, 2024 -

AUSTIN, Texas.- A medida que nos acercamos al nuevo año, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) se mantiene firme en nuestro compromiso de proteger y servir a Texas.

La campaña anual de control de tránsito durante las vacaciones del DPS se extenderá hasta el nuevo año, y nuestros agentes estarán en mayor número buscando a los conductores que infrinjan la ley.

Nuestros soldados patrullan las carreteras todos los días para garantizar la seguridad de todos los que las transitan, señala un comunicado de prensa, difundido por la corporación estatal.

Haga su parte y haga de la seguridad su prioridad número uno al volante. Controle la velocidad, elimine las distracciones y respete todas las leyes de tránsito.

A medida que continúan sus festividades hoy, asegúrese de que la seguridad siga siendo su máxima prioridad al volante.

Haga su parte para garantizar que todos tengan una temporada festiva segura siguiendo estos consejos:

No beba y conduzca. Busque planes alternativos si consume alcohol.

Muévase a un lado o reduzca la velocidad para vehículos de policía, bomberos, servicios médicos de emergencia, del Departamento de Transporte de Texas y grúas detenidos al costado de la carretera con las luces de emergencia activadas.

Abroche el cinturón de seguridad a todos los pasajeros del vehículo: es la ley.

Reduzca la velocidad, especialmente en caso de mal tiempo, tráfico intenso, zonas desconocidas o en construcción.

Conduzca con precaución, ya que los viajes de vacaciones pueden presentar desafíos adicionales. Reserve suficiente tiempo para llegar a su destino.

Eliminar las distracciones mientras se conduce, incluido el uso de dispositivos móviles.

Si puede conducirlo, despeje el camino: si está involucrado en un choque sin heridos y su vehículo se puede mover, despeje los carriles de tránsito para minimizar el impacto en el tráfico.

En carreteras de varios carriles, utilice el carril izquierdo únicamente para adelantar. No solo es una forma de conducir cortés y evita entorpecer el tráfico, sino que la ley de Texas exige que el tráfico más lento se mantenga a la derecha y utilice el carril izquierdo únicamente para adelantar (cuando así se indique).

No se cruce en el camino de camiones grandes y trate de no frenar bruscamente delante de ellos. No pueden maniobrar con tanta facilidad como los vehículos de pasajeros y las camionetas.

Guarde en su teléfono el número de asistencia en carretera de Texas [(800) 525-5555). Este número también se encuentra en el reverso de la licencia de conducir de Texas.

Controle el clima y las condiciones de la carretera dondequiera que viaje. Para conocer las condiciones de las carreteras y los cierres en Texas, visite http://DriveTexas.org.

HASTE A UN LADO, BAJA VELOCIDAD

El DPS quiere recordarles a todos los conductores que se hagan a un lado o reduzcan la velocidad cuando vean vehículos de policía, bomberos, servicios médicos de urgencia y grúas detenidos al costado de la carretera con las luces de emergencia activadas. Los conductores deben cambiarse de carril o reducir la velocidad a 20 mph por debajo del límite de velocidad indicado.

Moverse a un costado de la carretera o reducir la velocidad ayuda a garantizar la seguridad de quienes trabajan al costado de la carretera y podría significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Integridad, excelencia, responsabilidad, trabajo en equipo.

Todos los días, los hombres y mujeres, trabajadores del DPS, van a trabajar con un propósito, y estos cuatro principios los guían mientras trabajan para cumplir nuestra misión de proteger y servir a la gente de Texas.