Represalias a estudiantes por alzar la voz en Dallas

Dallas, Texas

Después de que fue anunciado el nombre de Mousa Najjar en una ceremonia de graduación en mayo, el estudiante se detuvo en medio del estrado frente al público y levantó una bandera de Palestina con las palabras "No invierta en muertes" escritas en ella, señala una nota de Al Día Dallas.

Poco después fue expulsado de la ceremonia por un administrador de la Universidad de Texas en Dallas, y después sacado del campus por oficiales de policía, refiere la nota firmada por Marcela Rodríguez.

El estudiante de Ciencias Informáticas, de 22 años, fue notificado por los oficiales que no podía estar en los terrenos de la universidad porque estaba violando sus condiciones de fianza. Y casi un mes después no le han entregado su diploma, reporta el medio filial de The Dallas Morning News.





CARGOS DE INVASIÓN CRIMINAL

Najjar es una de las 21 personas arrestadas durante una protesta a favor de Palestina en UTD el 1 de mayo y que permanecen en el limbo legal y académico semanas después.

El condado de Collin no ha retirado los cargos de invasión criminal de propiedad, refieren los abogados que representan a los manifestantes.

"Estoy paralizado con mis opciones", dijo Najjar, quien estaba planeando solicitar admisión en un posgrado.

Ahora no sabe qué sigue, ya que no está claro en qué va el caso en su contra y le están reteniendo su expediente académico y su título.

Bill Wirskye, primer asistente de la fiscalía de distrito del condado de Collin, dijo que los casos relacionados con UTD están pendientes y que no podía comentar al respecto.

Los arrestados durante la protesta del 1 de mayo —estudiantes, profesores y personas ajenas a la universidad— salieron libres bajo fianza y condiciones de fianza diferida, como el acceso restringido a la universidad.

IRRUMPE CEREMONIA

Cuando Najjar asistió a su graduación el 15 de mayo, pensaba que la ceremonia sería su última actividad en el campus.

Dijo que no le aclararon qué contaba como actividad relacionada a clase, pero que la ceremonia de los egresados de ciencias informáticas incluía su nombre y un tiempo asignado para subir al estrado.

John Walls, vicepresidente de comunicación de UTD, dijo en una declaración que Najjar interrumpió la ceremonia y se le pidió irse.

"Una vez afuera, se le pidió retirarse del campus en base a lo que la universidad entendía de sus condiciones de fianza", dice la declaración.

Fue hasta después de la ceremonia que Najjar supo que le habían puesto un candado a su cuenta en la universidad que le impedía obtener su expediente académico oficial, y que no se le podía expedir su título de licenciatura en ciencias hasta que el candado le fuera retirado.

SIN DETALLES

Walls dijo que la universidad no podía dar más información al respecto debido a las leyes federales de privacidad de los estudiantes.

Funcionarios de la universidad le enviaron un mensaje de email a Najjar para invitarlo a una reunión para discutir sobre su violación del código de conducta, pero la cita aún no tiene fecha.

Los abogados de las personas arrestadas dijeron que los manifestantes estaban ejerciendo sus derechos bajo la Primera Enmienda y que no deberían estar enfrentando cargos.

"En respuesta, la administración de la universidad decidió actuar contra ellos, los hizo arrestar injustamente y ahora amenaza con retener sus títulos", dijo Aila Irshad, abogada afiliada a la sección Dallas-Fort Worth de National Lawyers Guild.

La protesta del 1 de mayo tuvo lugar en Chess Plaza de UTD, donde los estudiantes instalaron un "campamento por Gaza" y barricadas hechas de pallets de madera, llantas y otros materiales.

Los estudiantes exigieron a la universidad desinvertir en las compañías que fabrican armas usadas en la guerra de Gaza y que haga un llamado a un cese al fuego.