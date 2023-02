Avena y soya pueden llamarse leche: FDA

AUSTIN, Texas

Los funcionarios de la Administración de Drogas y Alimentos emitieron una guía que dice que las bebidas a base de plantas no pretenden ser de animales lecheros, y que los consumidores estadounidenses no están confundidos por la diferencia.

Durante años, los productores de lácteos han pedido a la FDA que tome medidas enérgicas contra las bebidas de origen vegetal y otros productos que, según ellos, se hacen pasar por alimentos de origen animal y nublan el verdadero significado de "leche".

Según el borrador de las reglas, la agencia recomienda que los fabricantes de bebidas etiqueten sus productos claramente según la fuente vegetal del alimento, como "leche de soya" o "leche de anacardo".

Las reglas también exigen etiquetas voluntarias de nutrición adicional que indiquen cuándo las bebidas tienen niveles más bajos de nutrientes que la leche de vaca, como calcio, magnesio o vitamina D. Continuarían permitiendo etiquetas que indiquen cuándo las bebidas de origen vegetal tienen niveles más altos. La leche de soya fortificada es el único alimento de origen vegetal incluido en la categoría de productos lácteos de las pautas dietéticas de Estados Unidos debido a sus niveles de nutrientes.

Las nuevas pautas tienen como objetivo proporcionar a los consumidores información nutricional clara, dijo el comisionado de la FDA, el Dr. Robert Califf, en un comunicado. El proyecto de reglas no se aplica a productos no lácteos que no sean bebidas, como el yogur.