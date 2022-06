"Estas personas preciosas que amaron y fueron amadas por tantos, nunca serán olvidadas", dijo la familia Collins en un comunicado tras el asesinato de Mark Collins y sus cuatro nietos, por parte de Gonzalo López, sicario que estaba prófugo y fue abatido el jueves.

"Esto es algo que no puedes imaginar que suceda en una comunidad pequeña como esta", dijo a su vez Tuffy Loftin, pastor en Centerville que conocía a la familia Collins.

De la Iglesia Cowboy del condado de Leon, Loftin dijo que solía ir al rancho de la familia, que también cuenta con un "hermoso lago de pesca y un muelle", para ayudar con el manejo del ganado. Los llamó "pueblo bueno, sal de la tierra".

Steve Bezner, el pastor de la familia, describió a esta como a quien tiene "el carácter más grande, la fe más profunda y la bondad y el amor implacables".

Alrededor de las 6 p.m. el jueves, las autoridades fueron a la casa de los Collins, cerca de Centerville, para un control de bienestar y descubrieron cinco cuerpos.

En un comunicado, su familia identificó a los muertos como Mark Collins, de 66 años, y sus cuatro nietos: Waylon Collins, de 18; Carson Collins, 16; Hudson Collins, 11; y Bryson Collins, 11. Waylon, Carson y Hudson eran hermanos y Bryson era su primo.

La policía estatal, los oficiales del Departamento de Justicia Criminal de Texas, el servicio de alguaciles de EU y los agentes del alguacil del condado de Leon, que incluye a Centerville, buscaron en el área a López durante semanas, sin suerte.

Bryson Collins.

MERODEABA

Los residentes de Centerville se habían vuelto más atentos en las últimas tres semanas mientras las autoridades buscaban a un asesino que había matado en nombre de los cárteles mexicanos de la droga y que apuñaló e hirió al conductor de un autobús de transporte de la prisión en mayo cuando escapó de la custodia, no muy lejos de su pequeño pueblo de Texas.

La búsqueda de Gonzalo López, de 46 años, terminó el jueves por la noche en un tiroteo, a unos 350 kilómetros (220 millas) de distancia, en una breve persecución policial. Él iba en una camioneta robada antes de ser abatido por oficiales.

Mark Collins.

DESGARRADOR

- En una conferencia de prensa el viernes por la tarde, Andy Kahan, director de servicios para las víctimas y defensa de Crime Stoppers of Houston, calificó el asesinato de la familia como "absolutamente uno de los escenarios más desgarradores con los que he lidiado y he visto muchas y he pasado por mucho".

- El distrito escolar de Tomball en los suburbios de Houston dijo el viernes que los nietos eran estudiantes en su distrito.