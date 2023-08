Castigan a superintendente del UISD por acoso sexual

LAREDO, Texas

Los directivos decidieron colocar a Mike Garza, Rebecca Morales y Laida Benavides. Ellos estarán a cargo de las operaciones del distrito escolar mientras una firma privada de abogados conduce una investigación independiente junto con los Texas Rangers, sobre una denuncia contra David González presentada por una empleada de nombre Ana Córdova. La mujer lo acusó de tocarle hombros y pechos, además de dirigirle palabras sexuales mientras trabajaba para él en la secundaria Washington, en el año 2012.

La investigación sobre este caso nunca se realizó formalmente y se activó de nuevo porque González le llamó hace dos años para pedirle que firmara una carta indicando que nada ocurrió y que a cambio le ayudaría a obtener un mejor puesto cuando lo hicieran superintendente.

González tiene 30 años trabajando para UISD y desde hace dos es superintendente. Ahora está bajo suspensión administrativa con derecho a pago, mientras se realizan las investigaciones que determinarán su futuro.

Se han emitido dos declaraciones, una del distrito escolar y otra del propio Superintendente González.

Según la declaración, González dice: "Hace trece años, cuando me desempeñaba como Director, la Sra. Ana Cordova, una empleada del campus, hizo acusaciones de acoso sexual en mi contra. El distrito se embarcó en una investigación del asunto que no encontró apoyo para sus alegaciones, lo que me brindó una reivindicación completa. Desde entonces, la Sra. Cordova ha hecho varios intentos de comunicarse conmigo a lo largo de los años por correo electrónico o llamadas telefónicas a través de mi asistente administrativo. He seguido manteniendo mi distancia y siendo profesional".

El Departamento de Comunicaciones del Distrito Escolar también emitió un comunicado diciendo:

"El Distrito Escolar Independiente de United ha sido informado de acusaciones graves contra su Superintendente.

UISD no aprueba el presunto comportamiento y tiene una política de tolerancia cero con respecto a la mala conducta en el lugar de trabajo. El Distrito seguirá todos los protocolos legalmente requeridos a medida que avanza en el proceso de investigación de este asunto y ha contratado a un bufete de abogados externo para llevar a cabo una investigación independiente que ya comenzó".