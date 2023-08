Agresor impune

Río Bravo, Tamaulipas.

Joven madre de familia, presentó denuncia en contra de agresor de género, quien en diversas ocasiones la ha amenazado e intentado agredir, sin que las autoridades tanto ministeriales como policiales, hagan algo.

Fue Nelly Ramírez, quien denunció a quien responde al nombre de Marcos "N", quien es un conocido acosador de mujeres y que opera en las inmediaciones de la terminal de autobuses.

"Este señor no deja de agredirme, hace días pasó en la central de autobuses al verme me agredió y no le importó que yo fuera con uno de mis hijos, hay muchos testigos, ya que lo que pasó fue arriba del autobús, ya tiene demanda, pero nomás no hacen nada.

"Ya lo ha hecho en otras ocasiones, nos ha aventado el carro encima me ha agredido por qué no se pone con un hombre...se pone con una mujer, lo hago responsable si nos llega a pasar algo a mi o a mi familia porque no le importa que yo ande con mis hijos el me empieza a agredir", dijo tras revelar que lo acusó ante la Fiscalía de Tamaulipas, "los que iban en el autobús sabrán que no digo mentiras".





Ahora, la quejosa pide a la representación social proceda a citarlo y que responsa por lo que se le acusa.