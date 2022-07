Policía en video es marido de la maestra asesinada

El representante estatal de Texas, Joe Moody, salió en defensa de Rubén Ruiz después de que el agente fuera señalado por algunos usuarios en las redes sociales como ejemplo de la desconcertante inacción de las fuerzas del orden durante el ataque del 24 de mayo.

Unos 80 minutos de video grabado con las cámaras de vigilancia publicados esta semana por el Austin American-Statesman mostraban a Ruiz como uno de los primeros agentes en llegar al pasillo tras el inicio del tiroteo.

Revisa su teléfono momentos antes de que los agentes más cercanos al aula corran de nuevo por el pasillo tras los disparos.

Moody tuiteó el miércoles que el oficial era el esposo de Eva Mireles, una de las dos profesoras asesinadas junto con 19 niños en las aulas de cuarto grado. Moody forma parte de un comité de la Cámara de Representantes de Texas que lleva semanas investigando el tiroteo y que tiene previsto hacer públicas sus conclusiones el domingo.

"No había planeado hablar públicamente hasta que se diera a conocer el informe, pero no podía no decir nada al ver a este hombre, que lo ha perdido todo, difamado como si fuera indiferente o activamente malicioso. El contexto importa", tuiteó Moody.