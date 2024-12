Detienen a delincuente: Atrincherado en hotel se entrega

Por: El Mañana Staff

Diciembre 15, 2024 -

LAREDO, Texas.- Un hombre se atrincheró en su habitación de hotel en la cuadra 52 de San Bernardo la noche del viernes; no hubo necesidad de evacuar el lugar. El tipo se entregó a los pocos minutos sin incidentes mayores.

El hostal America Best Value Inn, se ubica en el número 5240 de dicha arteria, casi frente al Mall Del Norte. Como Jonathan Edward Virjan, de 33 años de edad, fue reconocido el delincuente local, pendiente por un atraco violento; no tenía armas consigo.

Fue a las 08:30 de la noche del 13 de diciembre que Joe Baeza, detective de la Policía de Laredo, dio a conocer los hechos; dijo que la llamada inicial fue la de un hombre provocando disturbio, y a los cuatro minutos después Baeza informó de la entrega del sospechoso.

No se dijo la identidad del atrincherado en el hotel America Best Value Inn ni tampoco la supuesta arma que poseía.

Antes de la llegada de los negociadores policiacos, el hombre se entregó a los patrulleros, que fueron los primeros en responder y quienes rodearon el hotel para aislarlo y proceder al protocolo.