Olvidan el plazo sobre ley racial

La supermayoría republicana del Congreso de Virginia Occidental no consiguió aprobar un polémico proyecto de ley que restringe la forma en que se enseña el tema racial en las escuelas públicas porque incumplió un plazo que finalizaba a medianoche en los últimos momentos de la sesión de 2022, según confirmó una portavoz del Senado estatal a primera hora del domingo.

Los congresistas habían pasado semanas en la sesión legislativa debatiendo y adelantando propuestas de proyectos de ley similares a la “Ley Antirracismo de 2022”. No estaba claro de momento por qué los republicanos se esperaron hasta la última hora del sábado para llevar a cabo la votación final.

La ley había sido aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes por una mayoría abrumadora, y la votación nocturna era simplemente para darle luz verde a la versión de la Cámara de Representantes.

“Hicimos la votación, pero en esencia no importó porque no se cumplió con el plazo”, dijo la portavoz del Senado, Jacque Bland, a The Associated Press en un correo electrónico a primera hora del domingo. Dijo que el proyecto de ley educativo no tiene una ruta hacia adelante para convertirse en ley.

Otra propuesta legislativa que restringe el acceso al aborto sí fue aprobada minutos antes de la medianoche. Este proyecto prohíbe que los padres acudan a los servicios de aborto porque creen que su hijo nacerá con una discapacidad. Prevé excepciones en caso de emergencia médica o en los casos en que el feto sea “no viable desde el punto de vista médico”.

Algunos legisladores del Partido Republicano parecían no tener prisa mientras el reloj avanzaba el sábado, y pasaron cerca de una hora aprobando resoluciones en honor a dos senadores salientes.

Los partidarios de la Ley Antirracismo de 2022 dijeron que tiene como objetivo prevenir la discriminación basada en la raza en las escuelas públicas desde el kínder al grado 12, prohibiendo a los maestros decir a los estudiantes que una raza “es inherentemente racista u opresiva, ya sea consciente o inconscientemente.”

El proyecto de ley establecía que no se puede enseñar a los estudiantes que el carácter moral de una persona está determinado por su raza, ni que una persona, en virtud de su raza, “es responsable de las acciones cometidas por otros miembros de la misma raza”.

El proyecto de ley habría creado un mecanismo para reportar quejas y para que el Congreso recogiera datos sobre el número de denuncias que se confirman cada año. La ley no especificaba un castigo.

Los legisladores se reunieron en el Capitolio estatal cubierto de nieve el sábado con docenas de proyectos de ley para finalizar. El presidente de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, Roger Hanshaw, llegó tarde a un debate sobre el proyecto de ley del presupuesto estatal porque se retrasó tras un accidente automovilístico en las carreteras, que aún estaban siendo despejadas.

En el caso del proyecto de ley sobre discapacidades y aborto, fue aprobado minutos antes de la medianoche. La aprobación final se llevó a cabo horas después de que la cámara baja aprobara el proyecto de ley tras 90 minutos de debate.

“Esto es acerca de la ciencia y la moral”, dijo la republicana Kayla Kessinger en apoyo al proyecto de ley.

Los demócratas expresaron su oposición. El delegado Evan Hansen dijo que la propuesta legislativa no hace nada sustancial para ayudar a las personas con discapacidad ni a sus familias.