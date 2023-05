Niega ocultar millones

Birmingham, AL.

En una orden de siete páginas contra Richard Scrushy, el ex director ejecutivo de la compañía con sede en Birmingham, John England Jr., que actúa como maestro especial en el caso, también emitió una orden judicial contra cualquier transferencia de dinero de la cuenta en cuestión, informó AL.com.

El fallo se produjo después de que los abogados que representan a los demandantes en un veredicto civil de 2009 afirmaran que Scrushy ha estado ocultando dinero que podría usarse para pagar parte de los más de 2,870 millones de dólares en daños que aún debe como resultado del escándalo de HealthSouth.

ALTERACIONES

El gobierno sostiene que Scrushy y otros ejecutivos inflaron las ganancias en 2,700 millones de dólares desde 1996 hasta marzo de 2003 para que pareciera que HealthSouth estaba cumpliendo con las expectativas de los analistas de Wall Street.

Los abogados alegaron que Scrushy ha escrito cheques por un total de 7.3 millones en una cuenta a nombre del delincuente convicto Eddie Briskett, quien actualmente cumple condena en el Departamento Correccional de Alabama por varias condenas, incluido robo de propiedad, robo y asalto.

England sostiene que Scrushy, o alguien relacionado con él, tiene el control de la cuenta y la ha usado activamente. Scrushy niega haber actuado mal y dijo que agradece cualquier divulgación, ya que "no encontrarán nada", informó el sitio de noticias.

"Es información falsa totalmente inventada que nunca debería haberse publicado", dijo Scrushy.

En 2007, Scrushy fue sentenciado a casi siete años de prisión por soborno que involucró al ex gobernador Don Siegelman. Mientras cumplía su condena en una prisión de Texas, un tribunal civil lo declaró responsable del fraude contable de HealthSouth.

Después de cumplir unos cinco años de su condena, Scrushy fue puesto en libertad.

Según la orden de Inglaterra, Scrushy afirma que está desempleado y no tiene más activos que la Seguridad Social. Los abogados de los demandantes dicen que está realizando negocios a través de otras entidades propiedad de amigos y familiares.

Según el fallo, Scrushy ha "intercambiado miles de mensajes de texto" con un número asociado con Briskett y cheques escritos por un total de 7.3 millones en la cuenta, incluidos dos cheques para él mismo por un total de $3 millones.

Sin embargo, esos cheques nunca fueron depositados en ninguna cuenta previamente revelada por Scrushy, dice la orden.

Además, England hace referencia a una carta de 2020 enviada a la Oficina de Indultos y Libertad Condicional de Alabama por un asociado de Scrushy, en la que se explica que Briskett tiene una cartera de inversiones de alrededor de 7.1 millones.

EVIDENCIAS

"La evidencia presentada sugiere que el Sr. Scrushy puede tener un interés en la cuenta o en algunos o todos los ingresos de la cuenta", dice la orden. "Como mínimo, parece que el Sr. Scrushy o alguien actuando en concierto con él abrió la cuenta a nombre de Briskett y que el Sr. Scrushy tiene el control de la cuenta".

Scrushy le dijo al sitio de noticias que conoce a Briskett desde hace 20 años a través de su ministerio en la prisión y ha intercambiado mensajes de texto con la hermana de Briskett, principalmente para establecer conversaciones telefónicas.

Los cheques, dijo, eran "una especie de broma" entre los dos.

"Es uno de los caballeros a los que he ayudado, siendo un amigo y un ministro", dijo. "Nunca he firmado en ninguna cuenta bancaria suya. No hay nada de verdad en nada de eso. Nunca he estado involucrado con Eddie Briskett de ninguna manera, punto. Nunca le he quitado un centavo a Eddie Briskett".

Scrushy dijo que las presentaciones judiciales en el caso son un acoso continuo para él y su familia.

"Nunca había visto tal abuso y desperdicio en mi vida", dijo. "Ayer le dije al juez que dejara ir a esos abogados y descubriera todo lo que quisieran. No hay nada de eso.